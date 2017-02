'Politiek bestaat niet meer in Rusland’

Als het allemaal meezit voor de Russische oppositie gaan morgen duizenden mensen de straat op in het centrum van Moskou. Zij herdenken de moord op oppositieleider Boris Nemtsov, die twee jaar geleden vlak bij het Kremlin werd doodgeschoten. Het is voor het eerst in lange tijd dat de Russische autoriteiten groen licht geven voor een massabijeenkomst van de oppositie, die daarmee haar kracht kan testen.

Irina Prochorova nam deel aan alle eerdere herdenkingsmarsen ter nagedachtenis van Boris Nemtsov en zal er ook morgen bij zijn. “Voor mij was zijn dood een persoonlijk verlies. Boris was een vriend van onze familie. Maar het is ook onze burgerplicht om daar te zijn. Het blijft een verschrikkelijk idee dat een politicus is vermoord onder de muren van het Kremlin. Hij was niet zo maar een of andere oppositieleider die half ondergronds opereert, hij had hoge posten bekleed in de regering en was op het moment van zijn dood lid van een regionaal parlement.”

Al binnen twee jaar keerde ze de politiek de rug toe. Sindsdien wijdt Prochorova zich weer volledig aan haar uitgeverij, leidt ze een liefdadigheidsfonds dat is opgezet door haar broer en houdt ze als veelgevraagd commentator en talkshow-presentator (op een televisiezender die eveneens eigendom is van haar broer) een kritisch oog op het Rusland van Vladimir Poetin. “Ik heb de politiek verlaten omdat, laten we eerlijk zijn, de politiek op dit moment praktisch niet meer bestaat in ons land. En ik heb er een hekel aan me bezig te houden met iets wat er niet is.”

Prochorova (60) is al sinds het begin van de jaren negentig een prominent lid van Ruslands culturele establishment. Dit jaar viert ze het 25-jarig bestaan van een door haar opgericht literair-wetenschappelijk tijdschrift en een goed lopende uitgeverij. Politiek trok haar nooit, maar dat veranderde toen eind 2011 tienduizenden mensen in Moskou demonstreerden tegen verkiezingsfraude. Ze werd de rechterhand van haar broer, miljardair Michail Prochorov, die het in de presidentsverkiezingen van 2012 vergeefs opnam tegen Vladimir Poetin.

Het stoort haar nog steeds mateloos dat in het Russische lagerhuis veel mensen demonstratief weigerden op te staan toen indertijd een minuut stilte in acht werd genomen voor Nemtsov, een fel tegenstander van de zittende macht. “Ze zien vijanden waar ze niet zijn. Want al die mensen die actief zijn in de oppositie zijn sociaal actieve burgers, minder dan wie ook geneigd tot opstanden of geweld. Ze willen gewoon hun mening kenbaar maken.”

Niet hopeloos

Toch ziet Prochorova ook hoopvolle tekenen. Rusland, betoogt ze, is meer dan Vladimir Poetin alleen, ook al trekt hij zowel in binnen- als buitenland alle aandacht naar zich toe. “Natuurlijk maak ik me zorgen, maar ik geloof niet dat de situatie hopeloos is. In heel Rusland zijn er veel verschillende, onafhankelijke groepen die er anders over denken, lang niet iedereen is blij met de situatie. Die 86 procent steun die Poetin zou hebben is een mythe.”

Het probleem is, zegt ze, dat ‘we ons land niet kennen’. “Als vrijheid van meningsuiting wordt afgenomen, verdwijnt een groot deel van de samenleving van de radar. De mensen zeggen niet meer wat ze denken, er is geen plek meer waar ze dat kunnen doen, of ze zijn er bang voor. Opiniepeilingen geven geen reële situatie weer, omdat mensen geen eerlijke antwoorden geven. Voor alle zekerheid.”