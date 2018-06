‘Paul Manafort probeerde getuigen te beïnvloeden in Ruslandonderzoek’

Paul Manafort was de eerste ‘grote vis’ die Mueller vorig jaar ving in zijn onderzoek naar mogelijke samenspanning tussen de campagne-organisatie van Trump en Rusland. Manafort wordt beschuldigd van witwassen, valsheid in geschrifte, en het werken als ‘buitenlands agent’ zonder als zodanig geregistreerd te staan. De nieuwe aanklacht is dat hij contact heeft opgenomen met twee getuigen in zijn zaak. Manafort probeerde ze, volgens Mueller, te instrueren om te liegen over de lobbywerkzaamheden die ze voor Manafort uitvoerden.

Al ruim een jaar is Mueller aan het speuren, en hij vindt niets dat direct op samenwerking tussen Trump en de Russen wijst

De aanklachten die Mueller tot nu toe tegen Manafort en anderen heeft verzameld, bewijzen overigens geen van alle dat er banden bestonden tussen Trump en de Russen. Tegenstanders van president Trump denken – of hopen – dat Mueller in steeds kleinere cirkels om Trump heen werkt: door Trumps medewerkers andere dingen ten laste te leggen, zou hij ze kunnen overreden om vervolging te ontlopen en tegen Trump te getuigen.

Welletjes Maar veel aanhangers van Trump vinden het zo langzamerhand wel welletjes: al ruim een jaar is Mueller aan het speuren, en hij vindt weliswaar allerlei interessante strafbare feiten, maar niets dat direct op samenwerking tussen Trump en de Russen wijst. Dan moet je volgens hen op een gegeven moment dus concluderen dat er waarschijnlijk niets is. Met Paul Manafort lijkt Mueller overigens nog wel het dichtst bij het eventuele vuur te komen. Manafort wordt er onder andere van beschuldigd dat hij als lobbyist een mediacampagne opzette in opdracht van de Oekraïense oud-president Janoekovitsj. Die was een bondgenoot van Poetin, maar ontvluchtte zijn land in 2014 tijdens burgerprotesten. Een aspect van die opdracht was het opzetten van een pr-offensief tegen Hillary Clinton. En een van zijn naaste medewerkers in die operatie, Konstantin Kilimnik, heeft volgens de FBI banden met de Russische veiligheidsdienst. Kilimnik zelf ontkent dat. In de afgelopen dagen sloeg president Trump een oorlogszuchtige toon aan over het Mueller-onderzoek. Zijn advocaten stuurden Mueller een lange brief waarin ze onder andere betoogden dat Trump helemaal nergens aan mee hoefde te werken, en dat dat geen belemmering van de rechtsgang is. Trump is als president immers zelf de hoogste juridische autoriteit van het land, zo redeneerden ze, en hoe kun je jezelf nu belemmeren? Deze nogal ruime interpretatie van de macht van de president leverde in juridisch Amerika wel enige gefronste wenkbrauwen op. De tekst gaat door onder de afbeelding van de tweet van president Trump Maar zelfs als het tot een veroordeling zou komen, zo stelde Trump via Twitter zijn aanhang gerust, kan hij zichzelf gewoon gratie verlenen. Waar hij nog aan toevoegde: Maar waarom zou ik dat doen als ik niets misdaan heb?