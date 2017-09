‘Ook de Zuid-Koreanen willen een bom’

Als het tot een gewapend conflict komt tussen Noord- en Zuid-Korea, heeft de VS – daar present met ruim 28.000 militairen - de militaire zeggenschap op het zuidelijke schiereiland. De vorige conservatieve presidenten wilden al van die constructie af, en ook de nieuwe progressieve president Moon Jae-in vindt het een onwenselijke situatie.

Om militair onafhankelijk te worden, verhoogt Zuid-Korea al jaren het defensiebudget. In 2017 met 7,2 procent, komend belastingjaar 8,4 procent. “Moon stelde vorige week deze gewetensvraag aan de legertop: Jullie budget is bijna veertig miljard dollar per jaar, dat van Pyongyang nog geen tien. ‘Hoe kan het dat jullie toch nog steeds zo op Amerika leunen? Wat doen jullie met al dat geld?’ vroeg hij”, vertelt Boudewijn Walraven telefonisch vanuit de hoofdstad van Zuid-Korea. Walraven is gasthoogleraar aan de Sungkyunkwan Universiteit in Seoul en emeritus hoogleraar Koreaanse Studies in Leiden.

Zeventig procent van de inwoners hier vindt dat ook Zuid-Korea een bom moet maken Hoogleraar Boudewijn Walraven

Onafhankelijker Het zou verstandig zijn als Seoul onafhankelijker werd, meent ook Walraven. De reactie op de laatste, ondergrondse atoombomtest in de hoofdstad van Zuid-Korea is voorspelbaar lauw. “Ik wandelde vanmiddag door de stad, maar de meesten halen hun schouders op. Ja, op tv vertelt een enkeling over zijn angst voor Kim Jong-un.” Wél erg bang zijn Zuid-Koreanen voor de onvoorspelbaarheid van Donald Trump. “Die gelatenheid bestaat omdat we er vanuit Seoul niets aan kunnen doen.” ‘Als er iets gebeurt, zijn we toch binnen tien minuten dood. Dus waarom zou je je druk maken?’, hoorde Walraven van een vriend. Militaire onafhankelijkheid zou Zuid-Koreanen wellicht kunnen bevrijden van die gevoelens van onmacht. Moon wil de Operationele Controle snel overnemen van de Amerikanen. Hoe kan Seoul zich positioneren in de krachttermen die tussen Pyongyang en Washington over de tafel vliegen? “In de jaren zeventig wilde Zuid-Korea een atoombom maken. Misschien moesten ze dat maar doen. Lastig, want Seoul heeft het anti-proliferatieverdrag getekend, en raakt dan de steun van Washington kwijt. Toch vindt zeventig procent van de inwoners hier, ter rechter- én ter linkerzijde dat ook Zuid-Korea een bom moet maken.” Als je elke keer de sancties verscherpt, kun je evenmin nog druk uitoefenen over mensenrechten Hoogleraar Boudewijn Walraven Noord-Korea gaat niet als eerste aanvallen, want dat is suïcide, is de vaste overtuiging van de Korea-specialist. “Maar zo’n kernbom kan wel weer een tegenactie teweeg brengen. Defensieminister James Mattis, minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson en Zuid-Korea willen dat geen van allen.” De kernproef is weer een tandje erger dan de raket die in juli al voor zoveel onrust zorgde. “Toch past het precies in het diplomatieke patroon van Pyongyang. Er is brede consensus dat Kim dit doet omdat hij wil dat Noord-Korea erkend wordt als nucleaire staat. “De VS tekenden nooit een vredesverdrag met het land. De Noord-Koreanen zijn echt beducht voor een aanval. Hun leger is wel groot maar was technisch zwak, net als de economie. Opbouwen van een kernarsenaal is voor hen zelfverdediging.” Opgeven zal Kim zijn wapens dus nooit. Walraven meent dat het wel mogelijk moet zijn om Pyongyang zijn arsenaal te laten bevriezen. “Israël, India en Pakistan hebben ook de atoombom. Dat zijn eveneens staten waarvan je liever niet hebt dat ze erover beschikken.” Een populaire auteur, Kim Jin-myeong, die altijd actuele kwesties aansnijdt, schreef in de jaren negentig een roman over een kerngeleerde die een atoombom ontwierp. “Hij verkocht vijf miljoen boeken! Het is wat Zuid-Koreanen diep in hun hart willen.”

Volgende stap Wat is de volgende stap voor Kim, nu hij zijn raketten heeft afgevuurd en zijn zware bom heeft laten ontploffen? “Ja, ze raken wel aan het eind van hun repertoire. Sterker, verder. Het beste is denk ik zonder voorwaarden met hen aan tafel zitten.” Iets waartoe president Trump nog niet in staat is. En de mensenrechten voor Noord-Koreanen? Vergeten we die? “Het is fantastisch dat groepen daar aandacht voor vragen. Maar het is vaak een argument om juist niet met Pyongyang te praten. Als je elke keer de sancties verscherpt, kun je evenmin nog druk uitoefenen over mensenrechten.” De bom ging af dichtbij China en Rusland, waar de trillingen gevoeld werden. “Toch kijken zij welwillender naar Kim dan de Europeanen. Die grootmachten hebben een totaal andere visie. Ik sprak een student uit Rusland die er graag komt, hij vindt het gewoon een mooi land.”

