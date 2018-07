'Onafhankelijkheid vieren hoeft niet op 26 juli, we hebben 5 mei al'

Negentig oudere ‘studenten’ van de Erasmus Universiteit schuifelen langs de tekst van het Plakkaat van Verlatinghe in het Nationaal Archief in Den Haag. Het zijn voornamelijk gepensioneerden, geïnteresseerd in geschiedenis. De broers Hans en Jaap Dekkers (75 en 70 jaar) zijn onder de indruk van het Plakkaat. Met dit document van 26 juli 1581 schoven de Nederlandse Staten-Generaal de Spaanse koning Filips II aan de kant. “Het besef dat Nederland daar echt onafhankelijk werd, zou beter bekend mogen zijn bij de Nederlandse bevolking”, betoogt Jaap Dekkers.

In politiek Den Haag trekt het Plakkaat van Verlatinghe ook de aandacht.

Na een blik op de twee eeuwenoude velletjes vrijwel onleesbaar gekrabbel, met veel doorhalingen, achter glas in een hoek van de bibliotheek van het Nationaal Archief, gaat de stoet bezoekers naar het Binnenhof waar het Comité Nederlandse Onafhankelijkheidsdag een ‘officiële herdenking’ van de opstelling van het Plakkaat organiseert. Meer aandacht is nodig, vindt voorzitter Hugo Roos: “De waarde is dat de Staten-Generaal zelf het heft in handen nam en de keuze maakte om de vorst opzij te zetten.”

Het comité pleit er zelfs voor om van 26 juli een echte Onafhankelijkheidsdag te maken. “Wij hebben de wind in de rug”, zegt Roos, emeritus hoogleraar logistiek: in het televisieprogramma ‘Pronkstuk van Nederland’ werd het Plakkaat verkozen boven de Nachtwacht van Rembrandt en Antoni van Leeuwenhoeks microscoop.

In politiek Den Haag trekt het Plakkaat van Verlatinghe ook de aandacht. En iedereen geeft er een eigen draai aan. Premier Mark Rutte liet het aan president Obama zien, Geert Wilders noemde het eerder al een symbool van het heroveren van de macht op de elite, CDA-leider Sybrand Buma zag de opstelling van het document als een belangrijk moment voor de vorming van de Nederlandse identiteit. En net als Groen-Links-voorman Jesse Klaver verwees Buma naar de waarden die op het papier worden beschreven: vrijheid en tolerantie.