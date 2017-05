'Nederlandse politie werkt samen met Russische geheime dienst tegen cybercrime'

Daaruit zou blijken dat ondanks de verslechterde band tussen Rusland en Europa, FSB’ers regelmatig naar Nederland afreizen, en daar ook met de Amerikaanse FBI rond de tafel zitten.

Volgens de Volkskrant leidt de samenwerking tot zorgen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de AIVD, omdat de Russisch-Nederlandse strijd tegen internetcriminelen politiek beladen is. Met name vanwege de annexatie van de Krim door Rusland en het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne.

Afgesproken is dat de politie een bezoek van de Russische geheime dienst vooraf moet melden bij de AIVD, en achteraf een verslag uitbrengt. De ontmoetingen vonden eerst plaats in Driebergen, maar sinds het neerhalen van vlucht MH17 is gekozen voor een andere locatie, omdat het onderzoek naar de crash vanuit Driebergen gestuurd wordt.

'Niet verboden' Het ministerie van Veiligheid en Justitie liet tegenover de NOS weten dat een dergelijke samenwerking met Rusland ‘niet verboden is’ en dat die ‘een operationeel doel van de politie kan dienen’. De Russische FSB is de opvolger van de vroegere KGB. Het is een gecombineerde dienst; de FSB verricht politiewerk zoals opsporingen, maar verzamelt ook als geheime dienst inlichtingen en doet aan spionage.

