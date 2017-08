'Mijn land is veranderd in een dictatuur'

Terwijl in de keuken de arepas op de gietijzeren bakplaat sissend gaarbakken telt Aura Benitez Moret een stapel bankbiljetten. De pannenkoeken van maismeel smaken volgens de 58-jarige moeder van vijf het lekkerst met vers geraspte kaas of een gebakken eitje.

Maar Venezuela verkeert in een diepe politieke en economische crisis en er is een chronisch gebrek aan veel levensmiddelen en producten zoals toiletpapier, inlegkruisjes, koffie of melk. De inflatie koerst richting de 1000 procent op jaarbasis waardoor prijzen dagelijks worden aangepast. Boodschappen doen is slechts een van de vele uitdagingen voor Moret en haar gezin.

"Eitjes lukken denk ik nog wel, maar de kaas slaan we vandaag maar over", verzucht ze na het tellen van de biljetten. Voor het verlaten van het huis wekt ze haar zoon Pedro (32) en haar twee dochters, Laura (24) en María (20) want om 8 uur opent de apotheek van de familie.

Lege stellagekasten

Het is een van de twee apotheken in het stadje La Grita, in de westelijke staat Táchira. Ze verwachten veel aanloop omdat er de afgelopen tijd met regelmaat is geprotesteerd en gestaakt tegen de regering onder leiding van president Nicolás Maduro. Artsen sloten hun praktijk en patiënten bleven liever thuis, uit angst midden in de straatprotesten of het traangas te belanden.

De apothekersfamilie moet veel klanten teleurstellen want veel geneesmiddelen zijn niet op voorraad. "We hebben maar een paar doosjes antibiotica, die we over de grens in Colombia hebben gekocht. Anticonceptiepillen bijvoorbeeld, hebben we al weken niet meer", vertelt María die langs de vrijwel lege stellagekasten loopt. Ze opent de koelkast achterin de apotheek: er staat een fles water in en een flesje insuline: "Die is helaas al over de datum", zegt ze over de insuline.

Ik voelde me hier niet meer thuis: bedrijven werden te pas en te onpas ge­na­ti­o­na­li­seerd

Farmaceuten produceren nauwelijks nog medicijnen omdat ze deze tegen een door de regering vastgestelde prijs moeten verkopen, die veel lager is dan de kostprijs. Daarnaast importeert Venezuela geneesmiddelen, maar buitenlandse producenten vrezen wanbetaling en eisen dat er voor de importen vooraf wordt betaald. Maar vanwege wanbestuur is er een gebrek aan deviezen om voor importen te betalen en de economie is nagenoeg tot stilstand gekomen.