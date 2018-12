‘May wil brexit-stemming uitstellen voor betere deal met Brussel’

Volgens de Britse krant reist May binnenkort af naar Brussel om een betere deal voor het Verenigd Koninkrijk uit het vuur te slepen. Het Lagerhuis stemt dinsdag over het voorlopige akkoord dat er nu ligt over de Britse uittreding uit de Europese Unie, maar volgens The Sunday Times maakt May vandaag bekend dat die stemming moet wachten.

De krant zegt zich te baseren op gesprekken met ‘ministers en adviseurs’ uit het kabinet van May. De premier heeft grote moeite voldoende steun te krijgen voor haar Brexit-deal met Brussel. May zou door verschillende kabinetsleden zijn gewaarschuwd dat er betere voorwaarden voor Groot-Britannië nodig zijn om een meerderheid in het parlement aan boord te krijgen. Een woordvoerder van May sprak het gerucht vrijdag tegen.

In een interview met de krant Mail on Sunday drukt May het parlement op het hart dat een verwerping van de huidige deal ‘grote onzekerheid’ voor het Verenigd Koninkrijk met zich meebrengt, met mogelijk nieuwe verkiezingen, een ‘no deal-scenario’ of zelfs helemaal geen Brexit. Volgens criticasters in het Britse parlement zal eenzelfde scenario zich echter ontvouwen met het akkoord dat er nu ligt.

Ontkenning Echter liet brexit-minister Stephen Barclay vanochtend desgevraagd weten dat ‘de focus nu ligt op de stemming aanstaande dinsdag’. Zijn naaste collega en junior minister Kwasi Kwarteng brak zondag een lans voor de Brexit-deal van premier May. Volgens de minister biedt deze deal het VK de mogelijkheid de Europese Unie op een ‘nette en vlotte wijze’ te verlaten. De voorganger van Kwarteng, Dominic Raab, waarschuwt in The Telegraph echter dat het huidige akkoord van May met de EU ‘lange termijnschade’ zal veroorzaken voor het VK. Raab, die zijn functie als hoofdonderhandelaar met Brussel neerlegde uit onvrede over het voorlopige akkoord, roept het parlement op een laatste poging te wagen om de Brexit-voorwaarden te heronderhandelen.

