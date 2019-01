‘Londen, wat willen jullie nou?’ klinkt het in Brussel

Het is een beetje alsof de Titanic­-bemanning met meerderheid van stemmen besluit dat de ijsberg opzij moet zodat het schip erlangs kan. Er werd wat afgeschamperd op sociale media na de brexit-stemsessie in het Britse parlement, dinsdagavond. Het amendement-Brady, dat premier May opdracht geeft opnieuw met Brussel te onderhandelen over die rottige backstop, ‘geeft een duidelijk signaal af aan de ijsberg’, grapte de Britse jurist en commentator David Allen Green op Twitter.

De backstop? Dat is toch dat abstracte, juridische, ver naar de toekomst uitgegooide vangnet voor de door niemand gewenste situatie dat er (op z’n vroegst eind volgend jaar, waarschijnlijk nog later) geen nieuw handelsakkoord ligt tussen Brussel en Londen? Die moet een harde grens voorkomen tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Over die afspraak was toch al elke punt en komma ondersteboven gehouden en van plaats gewisseld?

In Brussel wisten ze na de Lagerhuis-stemming dan ook niet of ze moesten lachen, huilen of gillen. “De EU moet kalm, verenigd en vastbesloten blijven”, probeerde Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zich een houding te geven. Juncker legde in het Europees Parlement voor de duizendste keer uit dat het brexit-akkoord uit november niet kan worden opengebroken, een standpunt dat unaniem wordt gehuldigd door de 27 EU-landen, tot dinsdag ook door May zelf.

EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier had meer moeite om zijn frustratie in te slikken. “Ik kan niet accepteren dat de Britse parlementariërs een blame game tegen ons willen spelen”, aldus de Fransman. “Al voor de stemming nam May afstand van het akkoord waarover ze zelf heeft onderhandeld. De Britse regering ondersteunde openlijk het amendement-Brady, waarmee de backstop zou moeten worden vervangen door niet nader gespecificeerde ‘alternatieve regelingen’. Tegelijk verwerpt het Britse parlement een ‘no deal’-scenario, zonder duidelijk te maken hoe dat moet worden vermeden.” Zo te horen heeft Barnier na het uitzetten van de tv een stevige borrel nodig gehad.

De vraag van Brussel aan Londen blijft derhalve: Wat willen jullie nou?

May mag dan binnen haar Conservatieve Partij een kortstondige overwinning hebben geboekt, op het continent is het gevoel van verraad groot. Het kleine beetje vertrouwen dat May nog genoot bij de EU-leiders is verdwenen. “De ironie is dat het debat in het Britse parlement glashelder aantoont waarom we een backstop nodig hebben”, aldus een op Twitter geciteerde EU-functionaris.

Sabine Weyand, de Duitse rechterhand van Barnier, wees er eerder deze week al op dat die backstop een duidelijk Brits signatuur draagt. “Het resultaat van de onderhandelingen is in grote mate vormgegeven door de Britten. Kijk naar wat de Europese Commissie begin 2018 heeft voorgesteld over de backstop, en vergelijk dat met het uiteindelijke resultaat. Dan zie je de Britse invloed op het ontwerp.”

De vraag van Brussel aan Londen blijft derhalve: Wat willen jullie nou? Het is een vraag die de EU-regeringsleiders tijdens hun decembertop aan May stelden, en waarop ze tot hun frustratie geen antwoord kregen. Ook gisteren wist niemand in Londen welke ‘alternatieve regelingen’ de backstop zouden moeten vervangen. Wel kwamen oude ideeën langs die vorig jaar al door de EU zijn verworpen.

De Britse Europarlementariër Ashley Fox, partijgenoot van May, probeerde gistermiddag op een mild-dreigende toon begrip te kweken voor haar pogingen het akkoord open te breken. “Het is een paradox: de backstop in zijn huidige vorm zal een harde grens niet voorkomen, maar juist creëren”, aldus Fox. Wat hij bedoelt: als de EU zo halsstarrig blijft vasthouden aan deze backstop, is die grens op 30 maart pardoes een feit.

Kort brexit-nieuws Premier May heeft gistermiddag ‘een nuttige gedachtewisseling’ gehad met oppositieleider Jeremy Corbyn. Twee weken geleden weigerde Labour-leider Corbyn zo’n gesprek nog. Concrete resultaten leverde het treffen niet op. De twee leiders spraken af elkaar ‘snel’ weer te ontmoeten. De Europese Commissie heeft gisteren de laatste noodplannen gepresenteerd voor een ‘no deal’-scenario, als het VK eind maart zonder afspraken uit de EU valt. Ze gaan onder meer over de populaire studie-uitwisselingsprogramma Erasmus+. De 14.000 studenten die in het VK studeren (plus de 7000 Britten in de EU) mogen niets merken van de brexit. Ze kunnen hun studie afmaken en blijven hun beurzen krijgen.