‘Levenseinde-poeder’ is geen zaak voor de minister

De VVD-minister kwam op de eerste vergaderdag van de Kamer tegenover de christelijke partijen te staan, waaronder ChristenUnie en CDA, die binnenkort hoogstwaarschijnlijk met de VVD gaan regeren. Het debatje tijdens het vragenuur maakte zichtbaar hoe verschillend de aanstaande regeringspartijen denken over ‘voltooid leven’.

Aanleiding is dat Coöperatie Laatste Wil een goedkoop, legaal middel zegt te hebben gevonden waarmee ouderen zelf een einde hun leven kunnen maken. Laatste Wil is een organisatie die sinds vier jaar ijvert voor de komst van zo’n middel. De drieduizend leden kunnen het middel zelf kopen, de coöperatie geeft alleen de naam van het middel door. Enige voorwaarde is dat iemand lid is en ouder is dan 18 jaar. In de praktijk komt het dus voor alle volwassenen beschikbaar.

De VVD-minister ziet nog geen reden voor de politiek om in te grijpen. Hij verwees door: “Hulp bij zelfdoding is al strafbaar in Nederland. Ik ben verantwoordelijk voor de wetgeving. Niet voor het beoordelen van individuele zaken”. Blok weigerde inhoudelijk een oordeel te geven.

'Onverantwoord' Tegenover hem stonden SGP, ChristenUnie, CDA en SP. “Onverantwoord”, noemde SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij de werkwijze van de Coöperatie Laatste Wil. “Het gevaar van misbruik is zonneklaar.” De SGP wil dat de coöperatie “wordt aangepakt”. Zo ver gaan ChristenUnie en CDA niet, maar die twee partijen, in onderhandeling met de VVD over de vorming van een nieuw kabinet, vinden dat Blok te passief toekijkt. “Dit zijn technocratische antwoorden. Spreek toch vanuit uw hart”, mopperde Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. “De veiligheid is in het geding als mensen slechts 18 jaar oud en een half jaar lid hoeven zijn om aan dit dodelijke poeder te komen”. Het CDA vindt dat de minister toch onderzoek kan doen, bijvoorbeeld of hier sprake is van medeplichtigheid aan een misdrijf. Ook de SP sloot zich aan. “Dit is een vorm van normalisering van levensbeëindiging zonder arts”, zei SP-Kamerlid Lilian Marijnissen. Tijdens het korte debatje was het opvallend stil in de Kamer. Volgens Kamerlid Henk Krol (50Plus) was dat vanwege ongemak. “Dit is geen onderwerp voor even in een vragenuurtje. Dit is gevoelig, omdat heel veel ouderen hier mee zitten.” Minister Blok beaamde dat. “We weten nog niet eens welk middel het betreft. Dit is niet iets om even een oordeel over te vellen.”

