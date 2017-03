'Leugenaar' vecht met 'wegloper' om kiezers

In een paar minuten ligt bij het ‘EenVandaag’-debat het eerste verwijt al op tafel. Prima dat het kabinet Turkse bewindslieden heeft geweerd. Maar nu niet de-escaleren, maar doorpakken, zegt Geert Wilders. Dus de Turkse ambassadeur eruit, met zijn gevolg. “We moeten nu antwoorden!”, roept Wilders over Rutte heen tegen de volgepakte collegezaal, of beter: tegen het televisie kijkende publiek in de huiskamers.

“Dat is dus het verschil tussen boos twitteren vanaf de bank en het land besturen”, reageert Rutte, die er ook bij zegt dat hij als premier schrammen en littekens heeft opgelopen. “Die kunt u zo zien zitten”, zegt hij tegen de zwaarbeveiligde Wilders, die op een paar meter afstand tegenover hem staat, in een kogelvrij vest, net als Rutte achter een doorschijnend katheder, een glaasje water bij de hand.

Rutte en Wilders kennen elkaar goed, Wilders was jarenlang Kamerlid voor de VVD, voordat hij er in 2004 uitstapte en voor zichzelf begon. VVD en CDA zaten anderhalf jaar in een kabinet met de PVV als gedoogpartner. Het is voor het eerst deze campagne dat ze tegenover elkaar staan in een drie kwartier durend fel debat op prime time.

Rutte zet Wilders neer als een man die wel roept maar niet presteert, Wilders wil aantonen dat Rutte on­ge­loof­waar­dig is

Rutte zet Wilders neer als een man die wel roept maar niet presteert, terwijl hijzelf het land uit de crisis heeft geholpen. Hij werpt de PVV-leider voor de voeten dat die is weggelopen uit zijn eerste kabinet, en nu geen oplossingen heeft voor problemen. “Hoe dan?”, vraagt Rutte bij voorbeeld over het Koranverbod van de PVV. Komt er een Koranpolitie, die de huizen langsgaat? Nee, zegt Wilders, die komt er niet. “Dat is dus een nepbelofte!”, zegt Rutte triomfantelijk, een variant op het nepparlement en de neprechters en nepjournalisten van Wilders.

Wilders is er op uit om aan te tonen dat Rutte een ongeloofwaardig politicus is. De VVD beloofde bij de vorige verkiezingen duizend euro. “Maar dat was er niet voor de Nederlanders, maar voor asielzoekers en de Grieken.”

Rutte heeft de buitenlandse pers, die in groten getale op het debat is afgekomen, eerder op de middag, gewaarschuwd dat de race nog niet gelopen is. Weliswaar staat de VVD al weken aan kop en volgt de PVV. Maar in de EenVandaag-peiling die tijdens de uitzending wordt gepresenteerd, staan ze beide op 24.

“Het risico is levensgroot dat we 16 maart wakker worden en dat de PVV dan de grootste is”, zegt Rutte, die herhaalt dat de VVD niet met de PVV gaat samenwerken. Ook niet in een gedoogconstructie, zegt hij erbij, iets wat Wilders overigens meteen in twijfel trekt.

Rutte hoopt dat Nederland na de Brexit niet de volgende dominosteen wordt die omvalt door het ‘verkeerde populisme’ van Wilders en de zijnen. De VVD-lijsttrekker ziet de verkiezingen morgen als kwartfinale, die in Frankrijk zijn de halve finale en de finale is in september in Duitsland.Kwartfinale? Wilders speelt de finale, zegt hij, tegen de ‘leugenaars’ en ‘de politici die Nederland niet Nederland laten zijn’. “Jaag ze uit het Torentje!”

En weg zijn ze. Wilders met zijn beveiligers, Rutte en zijn politiek assistent luisteren achter in de zaal nog even naar de nazit met politieke journalisten. Tevreden? “Zeker!”

