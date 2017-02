'Lekken is soms nodig in het landsbelang'

President Trump wil volgens Amerikaanse media de inlichtingendiensten laten doorlichten door een vertrouweling uit de financiële wereld, Stephen Feinberg. Is dat een goed idee?



"Nee, ik geloof het niet. Dat zou de taak moeten zijn van Mike Pompeo, de directeur van de CIA, en van Dan Coats, Trumps beoogd directeur nationale inlichtingen. Het is hun baan om de inlichtingendiensten te managen en effectief te laten werken. Het aanstellen van een buitenstaander veroorzaakt onrust, dat helpt niet.



"Of er nu dus wantrouwen is tussen de president en de diensten? De president heeft blijkbaar het gevoel dat de diensten tegen hem zijn, vanwege het lekken van informatie over contacten tussen adviseurs uit zijn cirkel en de Russen. Hij heeft veel bedenkingen bij medewerkers van de diensten."



Er zijn wetten die de bevoegdheden van de president beperken, maar hij is wel de baas Joseph Wippl

Wat moeten inlichtingendiensten doen als ze ontdekken dat de president of mensen in zijn omgeving zich niet aan de wet houden, of het nationaal belang schaden?



"Als de inlichtingendiensten illegale gedragingen van de president of andere hooggeplaatsten ontdekken, moeten ze dat melden bij de minister van justitie en de betrokken commissies van het Congres. Sommige diensten, zoals de NSA, werken niet direct voor de president. Maar de directeur nationale inlichtingen wel.



"Er zijn wetten die de bevoegdheden van de president beperken, maar hij is wel de baas. Het is de verantwoordelijkheid van de inlichtingendiensten om de president te dienen, wie dat ook is. Dus als ik daar nog werkte, zou ik heel voorzichtig zijn met lekken. Dat is alleen gerechtvaardigd als het nationaal belang in het geding is."



Michael Flynn © anp

CIA-agent en hoogleraar Joseph Wippl heeft dertig jaar bij de Amerikaanse inlichtingendienst CIA gewerkt, eerst als agent in geheime operaties. Hij was onder meer gestationeerd in Bonn, de toenmalige hoofdstad van West-Duitsland, in Guatemala, Mexico, Wenen en Berlijn. Later werkte hij op het hoofdkantoor van de CIA in Langley, Virginia, als hoofd van de divisie Europa en als directeur Congres-zaken. Hij is sinds 2006 hoogleraar internationale betrekkingen aan Boston University en houdt zich daar vooral bezig met de inlichtingendiensten.

Wanneer is lekken wel gerechtvaardigd?

"Een voorbeeld zijn de zogeheten 'black sites', de geheime gevangenissen van de CIA buiten de VS, waar terroristen ondervraagd werden. De informatie daarover is gelekt daar iemand die vond dat dit niet in het belang van het land was. In principe ben ik tegen lekken, maar soms is het nodig om een publiek debat op gang te krijgen. In dit geval vond ik het gepast.



"In het geval van de telefonische contacten tussen Michael Flynn en de Russen, had het Congres moeten oordelen. Dat is niet gebeurd omdat hij al was opgestapt. Hij had gelogen tegen de vice-president, en als je dat doet moet je vertrekken."



Kan het Congres een impeachment-procedure beginnen als blijkt dat de president tegen het landsbelang heeft gehandeld?

"Ja, dat is grondwettelijk mogelijk. Maar in het algemeen zal zijn eigen partij een kordon rond de president opstellen. Zoiets maakt alleen een kans als de feiten ernstig zijn en het bewijs hard. Dan is impeachment een mogelijkheid. Stel dat er bewijs was geweest dat Ronald Reagan wist van de Iran-Contra-affaire (waarbij geld uit illegale verkoop van wapens aan Iran doorgesluisd werd naar rechtse opstandelingen in Midden-Amerika, red.). Dan was het mogelijk geweest."

U bent zelf dertig jaar lang onderdeel geweest van de inlichtingenwereld. Maakt u zich zorgen over de huidige situatie, waarin de diensten en de president tegenover elkaar staan?

"Naar mijn oordeel, en ik ben niet aan een of andere partij gebonden, wordt deze regering gedomineerd door hardline ideologen. Die dreigen het land in chaos en verwarring te storten. Ze zouden moeten regeren, maar je wordt elke dag wakker met de vraag wat er nu weer gebeurd is. En de president tweet maar. Als dat zo doorgaat, gebeuren er dingen die echt niet in het belang van het land zijn."

