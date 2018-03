'Leisure hotspot' verdeelt Rucphen

Kunnen vijf kerkdorpjes met 22.500 inwoners één miljoen toeristen trekken met een 'internationaal vermaarde leisure hotspot'? De VVD in Rucphen meent van wel. Maar lijsttrekker Martien de Bruijn van coalitiepartner de Rucphense Volkspartij is afgehaakt.

Een 'leisure hotspot'? Wat moeten we ons daar bij voorstellen? "Het heet de Binnentuin. Het is een huisjespark, een hotel, een dierentuin, een zwembad, een bowlingbaan en Wielerwereld. Sinds 2008 praten we erover. Die Wielerwereld, dat begon als een wielermuseum, toen ging het over wielerhoreca en een wielerpark. Daarvoor is een ondernemer nodig die erin wil investeren en die het wil exploiteren. Maar ondertussen heeft nog niemand iets ondertekend, er zijn er mondeling slechts twee à drie geïnteresseerd, onder wie de eigenaar van Skidôme, een indoor-skibaan die er al zit." Het is totaal niet realistisch dat wij ooit één miljoen bezoekers gaan halen Martien de Bruijn, lijsttrekker VVD Rucphen

En dat allemaal in Rucphen. Gaat dat ooit lukken? "Ik zie vooral hoe de sneeuwbal die zou gaan rollen een koude kermis is geworden. Het plan groeide maar en groeide maar, en is nu echt een maatje te groot. Net als het risico dat de gemeente ermee neemt. Maar achter de schermen gaat mijn VVD-collega gewoon door. Hij voegt juist onderdelen toe, terwijl de uitvoering van al die plannen in de verte verdwijnt. Nu al dreigt er een tekort van vijf miljoen euro in de grondexploitatie."

Maar het levert misschien wel werkgelegenheid op. "Het moet honderd banen in de toeristische sector opleveren, ja. Maar tegen een investering van vijf miljoen euro, dus dat kost de gemeente maar liefst 50.000 euro per baan. Dat gaat alle verhoudingen te buiten. We moeten het tij keren nu dat nog kan."

U zegt dat toerisme voor rekening van ondernemers is, de gemeente alleen voor het algemeen belang. "Ja. Onze inwoners sporten en zwemmen graag. Het zwembad en de sporthal zijn veertig jaar oud. Nieuwbouw wordt al duur genoeg. En wij willen de ligweide niet opofferen voor een parkeerplaats."

Hoeveel parkeerplaatsen hebben één miljoen bezoekers nodig? "Ik ga vaak met mijn dochter van vijf naar de Efteling, hier vlakbij. Die hebben vier miljoen bezoekers per jaar, dat is echt heel veel volk. Het is totaal niet realistisch dat wij er ooit één miljoen gaan halen."

Maken de kiezers zich al druk? "Het is moeilijk de aandacht te krijgen van de achterban, want het is zo'n technisch verhaal, en het is nog ver weg. Maar als we straks in de schulden zitten, krijg ik het wel op mijn dak. Vier sportverenigingen hebben zich al geroerd. Bij het plan hoorde ook dat er kleedruimtes en een kantine worden samengevoegd. Maar dat kunnen die verenigingen niet betalen, dus daarvan heeft de gemeenteraad afgezien."