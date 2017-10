'Leger staat klaar om zonodig in te grijpen in Catalonië'

"Wij zijn militairen en we zijn dol op plannen voor eventualiteiten maken", zegt de generaal. Het plan dat voor Catalonië klaarligt, heet 'Plan Maliënkolder'. Er zijn al soldaten in de regio gesignaleerd, maar vooralsnog vooral om materieel te vervoeren, mocht het zover komen dat er troepen ingezet gaan worden.

Plan Maliënkolder moet vooral ondersteuning bieden aan de nationale politie in Catalonië. Het politiekorps van de autonomie regio Catalonië, wordt gezien als bondgenoot van de separatisten, die onafhankelijkheid willen.

Rajoy Wat die onafhankelijkheid betreft, heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy de bal weer bij Catalonië gelegd. Hij wil van de Catalaanse regering weten of die nu wel of niet de onafhankelijkheid wenst uit te roepen. Mocht Catalonië de onafhankelijkheid uitroepen, dan beslist de Spaanse regering over verdere stappen. Mogelijk stelt Madrid dan grondwetsartikel 155 in werking. Met dat artikel wordt de autonomie van een Spaanse regio opgeschort, zodat daar de orde kan worden hersteld. In dat geval komt mogelijk ook 'Plan Maliënkolder' in beeld. Het grondwetsartikel is nooit eerder in werking gesteld.

Puigdemont De afgelopen dagen werd veelvuldig gespeculeerd over inzet van het grondwetsartikel, omdat er rekening mee werd gehouden dat de Catalaanse premier Carles Puigdemont gisteravond de onafhankelijkheid zou uitroepen. Zo ver ging Puigdemont in zijn toespraak niet. Hij vroeg het Catalaanse parlement hem het mandaat te geven om de onafhankelijkheid uit te roepen, waarna hij de afwikkeling daarvan per direct zou opschorten. Die tijd wil hij gebruiken om te onderhandelen met de Spaanse regering over het losweken van de regio van Spanje.