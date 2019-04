‘Lang leve de Rif’, klinkt het in Rabat bij het protest tegen de straffen voor leiders van de Rif-opstand

Het verkeer op een van de hoofdwegen van Rabat kwam tot stilstand. Veiligheidstroepen hielden de stoet in de gaten en demonstranten zongen teksten als “De mensen willen dat de gedetineerden worden vrijgelaten” en “Lang leve de Rif”.

Hirak-leider Nasser Zefzafi werd veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van 20 jaar omdat hij volgens de rechter een gevaar voor de staatsveiligheid is. Zefzafi is het gezicht van de beweging en werd in 2017 gearresteerd. Het hof van beroep bekrachtigde zijn straf en die van andere activisten deze maand.

Zefzafi en zijn kameraden eisten sociale recht­vaar­dig­heid en de bouw van scholen en ziekenhuizen. Op welke manier is dat een misdaad? Nabila Mounib, leider van oppositiepartij PSU

Onrust In het Rifgebergte in Noord-Marokko is het al langer onrustig. De Hirak-beweging ontstond er in 2016 en eiste ontwikkeling van de regio en meer banen. De protestbeweging werd aangewakkerd door de dood van een visboer, die een kostbare zwaardvis uit een vuilniswagen probeerde te redden. De politie had die vis afgepakt en in de wagen gegooid. De Rif-opstand breidde zich uit naar andere delen van Marokko en leidde tot de grootste onrust in het koninkrijk sinds de protesten in de lente van 2011. De beweging werd het zwijgen opgelegd, toen activisten werden vastgezet. Vorig jaar liet koning Mohammed VI zich kritisch uit over de sociale ontwikkelingsprogramma’s in het land. De projecten die arme regio’s verder moeten brengen, zouden elkaar overlappen, coördinatie missen en niet de juiste bevolkingsgroepen bereiken. Demonstranten spreken zich in Rabat uit voor de leiders van de Hirak-beweging. © EPA

Gemarteld en uitgekleed Familieleden, mensenrechtenorganisaties en linkse partijen eisen de onmiddellijke vrijlating van de gevangengenomen activisten. “Ze weten dat ze in de gevangenis zullen sterven”, zei Zefzafi’s vader tegen persbureau Associated Press. “De mensen die vandaag protesteren, weten dat ook. Daarom zijn ze hier.” Demonstranten hielden Zefzafi’s portret omhoog voor het parlementsgebouw en zongen: “We zijn allemaal Zefzafi”. Een van hen schreef in het Arabisch op zijn buik: “Je hebt ons gemarteld, je hebt ons armer gemaakt en je hebt ons uitgekleed”. “Zefzafi en zijn kameraden eisten sociale rechtvaardigheid en de oprichting van scholen en ziekenhuizen. Op welke manier is dat een misdaad?” zei Nabila Mounib, de leider van de socialistische oppositiepartij PSU, zondag tegen de mensenmassa. “Ze willen dat we in onderdrukking leven.”

