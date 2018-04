‘Kordate’ Schippers gaat in Den Haag een college formeren

Schippers (53) was van 2010 tot 2017 minister van volksgezondheid. Voor die tijd zat ze in de Tweede Kamer.

Op een persconferentie op het Haagse stadhuis maakte Wiegel gisteren bekend dat die nieuwe coalitie een ‘stabiel en ambitieus bestuur’ kan vormen, met vier kernpunten: ‘duurzaamheid’, ‘groei van de stad en leefbaarheid’, ‘iedereen doet mee’ en 'mobiliteit'. De thema’s worden door de vier partijen op dit moment nog volkomen verschillend ingevuld, maar het is aan Schippers om op zoek te gaan naar de gemeenschappelijkheden.

Richard de Mos bedankte Wiegel vanmiddag met de opmerking dat deze de veelkleurige formatie mogelijk heeft gemaakt door ‘zijn unieke stijl’. Edith Schippers noemde hij een ‘kordate vrouw’, en die zal Den Haag de komende weken nodig hebben.

Duurzaamheid

Als de formatie slaagt, dan wordt Den Haag bestuurd door de vier grootste partijen van de stad. GroenLinks had in het begin bedenkingen omdat het college niet progressief zou zijn, maar met ‘duurzaamheid’ als eerste speerpunt is dat bezwaar weggenomen. Hagenaar Jesse Klaver kan daar ook blij mee zijn, omdat Groenlinks straks in alle vier grote steden meebestuurt.

De VVD heeft juist zorgen over de financiën in de komende bestuursperiode. Het oude college zou te veel geld hebben uitgegeven aan de jeugdzorg en uitkeringen, waardoor er de komende tijd minder te besteden is aan het beleid van de nieuwe coalitie. Maar die partij is uiteindelijk overtuigd met het feit dat de komende periode het Rijk níet bezuinigt, waardoor het Gemeentefonds ook meer kan uitkeren. Daarnaast kan Den Haag nog geld maken met de verkoop van de aandelen Eneco.