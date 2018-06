'Kim Jong-un en Trump plannen nieuwe bezoeken aan elkaar'

Trump zou er op zijn beurt ook akkoord mee zijn gegaan om af te zakken naar het Noord-Koreaanse Pyongyang.

Lees verder na de advertentie

'Kim Jong-un nodigde Trump uit om Pyongyang te bezoeken op een geschikt tijdstip en Trump nodigde Kim Jong-un uit om de VS te bezoeken. De twee topleiders aanvaarden met plezier elkaars uitnodigingen. Ze zijn ervan overtuigd dat het een nieuwe belangrijke gelegenheid zal zijn voor verbeterde betrekkingen tussen Noord-Korea en de VS', aldus KCNA.

Wanneer de bezoeken plaats zullen vinden is nog niet bekend. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Kim en Trump ontmoetten elkaar gisteren voor het eerst in Singapore. Ze spraken daar onder meer over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea.