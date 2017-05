'Kijk uit voor wie McKinsey-slim is'

McKinsey is een gerenommeerd adviesbureau. Wat is ‘McKinsey-slim’?

McKinsey-adviseurs denken veel in modellen. Het 7S-model voor organisatie-analyse - zeven factoren die de prestaties van een organisatie bepalen. Of een model met de vijf benaderingen voor digitale dienstverlening. Wie McKinsey-slim is, heeft die modellen in zijn hoofd.

Is de vraag hoe goed een departement het doet? Je komt meteen met die zeven factoren op de proppen. Gaat het over digitale dienstverlening? Je hoest zo de vijf benaderingen op. Dat is slim.

Maar wie McKinsey-slim is, neemt volgens de Haagse wandelgangen alleen informatie op die in het model past. Die wordt een beetje blind voor wat er anders gaat in de werkelijkheid. Dat is níet slim, want daar moet een politicus juist heel gevoelig voor zijn.

Bovendien, vaak zijn er heel verschillende opvattingen over wat goed en gewenst is. Die prop je niet in één model. En dus word je ook een beetje blind voor die verschillen. Zet twee economen bij elkaar en je hebt twee opvattingen. Behalve, zei Winston Churchill ooit, als een van die economen John Maynard Keynes is. Dan heb je met twee economen drie opvattingen, en staat een minister die McKinsey-slim is met lege handen.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Iedere week analyseert hij de sturende taal van politici.

