'Keizer Xi wordt verteerd door hoogmoed'

Met een vlammende nationalistische toespraak heeft de Chinese president Xi Jinping de jaarlijkse vergadering van het Volkscongres afgesloten. Xi zwoer 'iedere centimeter' van het Chinese grondgebied te zullen verdedigen, wat neerkomt op een dreigement aan het adres van Taiwan.

Dat Xi de toespraak hield was al een breuk met de traditie. Tot nu toe besloot de premier van het land de jaarlijkse zitting van het Volkscongres, een parlement met drieduizend leden dat nooit kritisch is tegenover de machthebbers. Deze keer benoemde het congres Xi voor nog eens vijf jaar als president en besloot het bovendien dat hij niet meer gebonden is aan een maximaal aantal termijnen.

Nu Xi zichzelf keizer voor het leven heeft gemaakt, zou hij zich onaantastbaar kunnen wanen op het gebied van buitenlands beleid en dat is heel gevaarlijk Willy Lam, hoogleraar politicologie aan de Chinese Universiteit van Hongkong

Xi gebruikte zijn nieuw verworven status als de grootste leider sinds Mao Zedong om een fel nationalistisch geluid te laten horen. "Iedere centimeter van ons grote vaderland kan en zal absoluut niet gescheiden worden van China. Alle daden en trucs om het vaderland te splijten zijn gedoemd te falen en zullen worden veroordeeld door het volk en gestraft door de geschiedenis."

Taiwan Volgens kenners van de Chinese politiek verwees Xi hiermee naar Taiwan, het eiland dat in de praktijk een eigen land is maar volgens Peking nog altijd onderdeel van China. Het Chinese leiderschap zou boos zijn vanwege het feit dat de Verenigde Staten net hebben besloten om de banden met Taiwan aan te halen. De Amerikaanse president Donald Trump tekende vrijdag een wet die contact met dat land moet verbeteren. Willy Lam, hoogleraar politicologie aan de Chinese Universiteit van Hongkong, denkt dat Xi Taiwan weer onder de controle van Peking wil brengen. Zo zou de president een plaats in de geschiedenisboeken willen verdienen, naast Mao. "Xi wordt verteerd door hoogmoed", zegt Lam tegen persbureau AP. "Nu hij zichzelf keizer voor het leven heeft gemaakt, zou hij zich onaantastbaar kunnen wanen op het gebied van buitenlands beleid en dat is heel gevaarlijk." De waarschuwing aan de buitenwereld om het Chinese grondgebied te respecteren kan ook slaan op andere gebieden, zoals Tibet, Xinjiang en de Zuid-Chinese Zee waar Peking eilandjes claimt.