‘Jesse’ laat vooral een bloedfanatiek politicus aan het werk zien

Filmmaker Joey Boink doet het doel van zijn documentaire over Jesse Klaver in de eerste filmminuten meteen uit de doeken. Boink, tijdens de campagne voor de landelijke ­verkiezingen van maart in dienst als beeldvoerder voor de partij, heeft een klein uur aan filmmateriaal ­samengevoegd om te laten zien ‘hoe Klaver is buiten de mooie woorden en vergezichten’. Een ingewikkeld doel, zo blijkt, want als er iets ­centraal stond in Klavers tijd-­voor-­verandering-campagne waren het wel mooie woorden en vergezichten.

Het leeuwendeel van de film geeft een inkijkje in de minutieus voorbereide verkiezingscampagne van GroenLinks met Klaver in de onbetwiste hoofdrol. Er zijn de bekende beelden van Klaver met opgestroopte mouwen op de podia van volgestroomde poptempels door het land bij de zogenaamde meet-ups. Achter de schermen heeft Klaver zijn teksten dan al op tig manieren uitgesproken en zijn toespraken geoefend voor lege zalen. Leden van het campagneteam kunnen zijn woorden moeiteloos mee-playbacken.

Ingestudeerd Ook in de beelden van de voorbereidingen op tv-programma’s en de grote debatten is vooral de politicus Klaver te zien die schaaft en schaaft aan zijn presentatie, opgewekt en vol adrenaline. Naar het praatprogramma van Linda de Mol gaan twee koffers met kleren mee. De uitgestoken hand naar PvdA-leider Lodewijk Asscher bij het Radio 1-debat blijkt vooraf vakkundig ingestudeerd; het campagneteam stuitert van enthousiasme als commentatoren Asschers twijfel in het voordeel van Klaver uitleggen. Echt persoonlijk wordt het pas nadat de campagnekaravaan op 15 maart tot stilstand komt en GroenLinks op zestien zetels blijkt te zijn uitgekomen. Een verviervoudiging weliswaar, maar toch is Klaver teleurgesteld. Zijn gezicht geeft geen kik bij het horen van de exitpoll, murw hoort hij hoe zijn moeder ­tegen hem zegt dat hij tevreden mag zijn. Klaver heeft de zetels dan al opgeteld en beseft dat zijn gedroomde centrumlinkse kabinet ‘er van z’n lang zal z’n leven niet gaat komen’. Terwijl Klaver tijdens de formatie aan de onderhandelingstafel belandt, laat Boink de dossiers en het Binnenhof voor wat ze zijn om zich te richten op Klavers privésituatie. Klavers moeder belandt met een hersenbloeding in het ziekenhuis en overlijdt kort daarna. De formatie ligt uit piëteit een paar dagen stil. “Ik heb te veel dingen voor lief ­genomen”, constateert Klaver somber. Om meteen, tevergeefs, door te ­onderhandelen. “Mijn moeder zou niet anders hebben gewild dan dat ik mijn verantwoordelijkheid nam.”

Tomeloos ambitieus In vijftig minuten schetst Boink het beeld van een tomeloos ambitieus politicus die al sinds zijn jongste jaren gehoord wil worden. Van een groot denkende dertiger die GroenLinks wil uitbouwen tot grote partij en daarbij niet vies is van Amerikaanse campagnetoestanden. Op chagrijn of uitglijders is Klaver tijdens de documentaire niet te betrappen. Soms valt er een vloek, vaker een grap. En elk succesje wordt binnen het team gevierd met twee vuisten tegen elkaar. Ook Boink krijgt af en toe een boks, zodat de kijker nooit helemaal kan vergeten wie achter de camera staat: de beeldvoerder van Klaver.

Voorzitter AvroTros: concurrent was laf Ed Nijpels, de voorzitter van de Raad van Toezicht van AvroTros, vindt dat de publieke omroep schade heeft geleden door de documentaire over Jesse Klaver niet uit te zenden. “En ik stem geen GroenLinks”, zei Nijpels, oud VVD-leider. “De Vara heeft willens en wetens deze film laten maken. Ze hebben het ruwe materiaal gekregen en eindredactie gevoerd”, zei Nijpels die vanavond in Carré naar voren werd geroepen toen hij van achter uit de zaal riep: “Ik had deze film graag willen aankopen”. Na afloop van de vertoning in het Amsterdamse theater volgde een debat over de vraag of BNNVara goed zat met het besluit de documentaire uiteindelijk niet uit te zenden. Daarover was niet iedereen het eens. Ton Elias, oud-campagnestrateeg en voormalig VVD-Kamerlid: “Ik vind dat de publieke omroep niet het materiaal moet gebruiken van iemand die in dienst is van een politieke partij”.

