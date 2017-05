‘Internationale dreiging maakt Veiligheidsraad onontbeerlijk’

Monika Sie, directeur van Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael, wil er maar mee aangeven dat binnen- en buitenland steeds meer met elkaar verweven raken. De komst van een Nationale Veiligheidsraad, zoals woensdag bepleit door de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, is daarom allesbehalve te vroeg.

Het idee van een Veiligheidsraad is niet nieuw. CDA’er Jaap de Hoop Scheffer stelde het in 2002 al voor. De Kamer nam twee jaar daarna een motie aan waarin op de komst van zo’n instituut werd aangedrongen. Er gebeurde niets mee. Volgens Sie is er sindsdien echter veel veranderd. Zo is de internationale veiligheidssituatie dramatisch verslechterd door de groei van het aantal instabiele landen aan de grenzen van Europa.

“Daarnaast zie je steeds meer internationale misdaad, toenemende dreiging van terrorisme, en een zich agressief opstellend Rusland. Politieke onrust in landen van herkomst resoneert in de inmiddels aanzienlijke diaspora van vluchtelingen en migranten die naar Europa zijn gekomen. Daar moet je een antwoord op hebben. Het is de vraag of de manier waarop Nederland dat nu doet, straks nog toereikend is”, zegt Sie.

Koudwatervrees

Nu hebben verschillende ministeries zoals Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie contact met elkaar op bepaalde onderwerpen. Het voorstel is om de strategische aansturing en coördinatie van die mensen, maar ook die van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD, in één instituut onder te brengen dat onder leiding komt van de minister-president. Dat laatste strookt niet met de Nederlandse politieke cultuur waarbij de premier ‘eerste onder zijn gelijken’ is en ambtenaren het liefst onderling zaken doen. Dit is een van de redenen waarom het idee in Nederland nooit van de grond kwam.

Volgens Sie is het tijd dat we van die koudwatervrees afkomen. “Tientallen landen hebben al zo’n nationale veiligheidsraad of iets vergelijkbaars. Het is een internationale trend. Bovendien zien we al dat de premier door zijn rol in de Europese Raad boven de andere ministers uitstijgt. Dat kunnen we niet prettig vinden, maar de internationale ontwikkelingen dwingen ons daartoe.”

Sie erkent dat Nederland na het neerhalen van de MH17 goed heeft gehandeld. “Maar dat is in tijd van crisis. Waar we naartoe willen is dat we toekomstige crises zien aankomen. Zo werden we in 2015 volkomen verrast door de vluchtelingencrisis. Dat kwam als een fikse schok voor de samenleving die veel binnenlandse spanning opriep.”