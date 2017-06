'In Marokko leerde ik meer over het feminisme dan in Nederland'

"De scheiding loopt dwars door mijn familie die nog in het Rif-gebied woont", zegt Fatima (22). "Het ene deel werkt voor de regering, maar anderen worden juist achtergesteld." Net als haar nicht Mirjam (22) heeft Fatima net haar hbo-diploma gehaald en daarom heeft het tweetal nu alle tijd om zondag in de hitte op de Amsterdamse Dam te demonstreren.

De dag ervoor stond hier 'Rif Alert', de actiegroep die in Nederland aandacht wil vragen voor de achterstelling van de bewoners van het bergachtige gebied in het noorden van Marokko. Vandaag doet de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland een duit in het zakje met een - kleinere - mars die op het Museumplein eindigt. Bij dit soort protest lopen de mannen al snel voorop, verklaren de nichten, daarom is het nu tijd voor de vrouwen.

We willen niet het risico lopen dat we worden aangehouden als we in Marokko op bezoek gaan

Niet iedere Marokkaan in Nederland is blij met dit openlijke protest, maar daarvan trekken Fatima en Mirjam zich niet veel aan. "We vinden het belangrijk om juist ook hier in Nederland te laten zien dat Syrië niet het enige Noord-Afrikaanse land is met problemen", zegt Mirjam.

Vrouwennamen Een groot deel van de ongeveer vijftig vrouwen in de stoet draagt een bord met een naam van een Rifbewoner die is vastgezet - vaak zonder duidelijke aanklacht. Tien mannen vormen bescheiden de staart van de groep. Op de borden veel vrouwennamen. Zoals die van de jonge Silya Ziani, die op vrouwendag een protestmars organiseerde en die vorige week werd vastgezet. De nichten, beiden met hoofddoek, zijn net als de meeste marsdeelnemers jong. Hun ouders komen uit Al Hoceima, de grootste stad in het Rifgebied. "Die kunnen zich nog de problemen herinneren: dat je minder goede zorg kreeg dan anderen in Marokko, dat je niet voor je mening mocht uitkomen", zegt Mirjam. Fatima en Mirjam willen graag voor hun mening uitkomen, maar hun achternaam mag de krant niet halen. Mirjam: "We willen niet het risico lopen dat we worden aangehouden als we in Marokko op bezoek gaan."

Intimidatie en corruptie Maatschappelijk werkster Mariam El Maslouhi (27) heeft daar geen problemen mee. Ze kwam in de media met een aanklacht tegen racisme, samen met drie andere vrouwen - onder wie redacteur Seada Nourhussen van deze krant. Vandaag staat Marokko voor El Maslouhi centraal. Ook al komen haar ouders niet uit het Rifgebergte, maar uit het zuiden. "De intimidatie en corruptie treffen iedereen in Marokko die het niet eens is met de dictatuur." De internationale gemeenschap kijkt vooral naar Syrië, men denkt dat Marokko een stabiel land is. Mariam El Maslouhi El Maslouhi somt het nog even op: journalisten worden geïntimideerd, investeren in Marokko betekent in feite investeren in de koning. "Die heeft een enorm goede pr-machine, lijkt een toffe gast." Maar, vervolgt ze, hoe kan het dat in korte tijd meer dan honderd mensen zonder een proces zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot anderhalf jaar? "De internationale gemeenschap kijkt vooral naar Syrië, men denkt dat Marokko een stabiel land is. Maar zo is het allerminst." El Maloushi vindt het volstrekt logisch dat vandaag juist de vrouwen zich laten zien. "Vrouwen zijn in Marokko al heel lang belangrijk. Toen de mannen vochten tegen de kolonisator, bestuurden de vrouwen het land. En zo is het altijd gebleven. Als ik in Nederland zeg dat ik feministe ben, is de vraag snel 'maar je bent toch moslima'? Maar ik heb over de actieve rol van de vrouw en het feminisme meer geleerd in Marokko dan in Nederland." Komende zaterdag nemen de mannen van Rif Alert het weer over in Utrecht. De achternamen van Fatima en Mirjam zijn bij de redactie bekend.

