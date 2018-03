'In de binnenstad draait het om leisure, daar hoort een casino bij'

Na de verkiezingen liggen de verhoudingen misschien anders. De verzuchting van burgemeester John Berends van Apeldoorn klonk bijna hoopvol, net nadat de gemeenteraad met een nipte meerderheid de komst van een casino in de binnenstad had weggestemd. Ook als het aan VVD-lijsttrekker Jenny Elbertsen ligt, komt dat casino er uiteindelijk toch.

Een casino? Waarom moet Apeldoorn dat willen? "Een casino helpt bij het verwezenlijken van de ambitie van de gemeente om de binnenstad te laten bruisen. Daar heb je leuke winkels voor nodig en goede horeca en ook evenementen die mensen trekken. Een casino is daar een goede aanvulling op." Door één casino aan te wijzen dat mag groeien, schep je ongelijkheid tussen de ondernemers VVD-lijsttrekker Jenny Elbertsen

En de Apeldoornse binnenstad kan wel een opkikker gebruiken? "We hebben een heel mooi Marktplein, het Raadhuisplein zit vaak prop- en propvol en we hebben de langste winkelstraat van Nederland. Maar je ziet in heel veel steden dat de binnenstad steeds meer een andere functie krijgt dan tot nu toe: het centrum is tegenwoordig niet meer alleen maar de plek om te winkelen, het is ook verblijfsgebied geworden, het draait er steeds meer ook om leisure. Daar past zo'n casino bij."

Apeldoorn heeft al een paar casino's toch? "Apeldoorn heeft al vijf casino's, ja, waarvan drie in de binnenstad. Daar mogen maximaal 35 speelautomaten staan. Het plan dat vorige maand verworpen werd, hield in dat één van die vijf veel groter zou mogen worden, met 150 automaten. Daar waren we niet in alle opzichten blij mee. Want door één casino aan te wijzen dat mag groeien, schep je ongelijkheid tussen de ondernemers. Wat ons betreft krijgen alle drie de speelhallen in de binnenstad ruimte om te groeien, dan heb je een gelijk speelveld."

'Casino' klinkt chique. Maar het gaat dus om een speelautomatenhal. Trekt Apeldoorn daarmee het soort mensen dat het wil trekken? "Ik spreek liever niet van soorten mensen. Er zijn heel veel mensen van heel verschillende pluimage die weleens een gokje willen wagen. Maar inderdaad, in de discussie in de gemeenteraad hebben verschillende andere partijen de vrees uitgesproken dat zo'n casino vooral mensen aan de onderkant gaat trekken, gokverslaafden ook, en er is ook vrees dat zo'n casino het risico van gokverslaving vergroot."

Maar u deelt die mening niet. "Nee. Ik kom zelf uit de geestelijke gezondheidszorg, ik heb veel te maken gehad met chronisch verslaafden. Maar dat is een heel andere maatschappelijke problematiek, hoor, dat moet je niet door elkaar halen. Je zegt toch ook niet: omdat sommige mensen verslaafd zijn aan alcohol, wil ik dat er geen nieuwe cafés meer worden geopend? Wij hebben in elk geval in ons ver­kie­zings­pro­gram­ma staan dat casino's bij een grote stad horen VVD-lijsttrekker Jenny Elbertsen "Je moet uitgaan van wat normaal is, en het is normaal dat veel mensen weleens een biertje willen drinken, net zoals het normaal is dat ze soms weleens een gokje willen wagen. Voor wie daar niet goed mee om kan gaan, is er de verslavingszorg."