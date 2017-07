'Illegaal' referendum brengt zeven miljoen Venezolanen op de been

In heel het land waren zo'n tweeduizend stemlocaties beschikbaar gesteld. Meer dan één derde van het electoraat, dat negentien miljoen mensen telt, kwam opdagen. Zij keren zich tegen het controversiële voorstel van Maduro om een grondwetgevende vergadering te organiseren. Hij zou een grondwetswijziging willen doorvoeren om zijn eigen macht te vergroten.

Vervroegde verkiezingen

Kiezers werd gevraagd om een ja of nee te geven op de vraag of ze vervroegde verkiezingen willen, of er een nieuwe volksvergadering moet komen en of het leger de huidige grondwet moet beschermen. 98 procent daarvan heeft op deze vragen 'ja', en daarmee in het voordeel van de oppositiepartijen gestemd.

Het recht op volksraadplegingen is sinds 1999 opgenomen in de Venezolaanse constitutie. De oppositie vindt dat het gehouden referendum daarom bindend moet zijn. In een rechtsgeldig referendum zouden de stemmen min of meer genoeg zijn geweest om de president af te zetten, maar volgens hem is de actie toch 'illegaal'. De officiële verkiezingscommissie heeft dan ook niet deelgenomen aan dit referendum. Op 30 juli houdt president Maduro zijn eigen volksraadpleging.