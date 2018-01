'Het was natuurlijk niet de nacht van Van Thijn, het was een avondje'

Een snelle rekensom leert dat we inmiddels vierhonderd afleveringen verder zijn, een jubileum dus. Plein 2 verschijnt namelijk niet iedere week, tijdens (langere) recessen en verkiezingscampagnes ligt de rubriek stil.

Lees verder na de advertentie

Voor de liefhebber: Plein 2 verwijst naar het adres van de hoofdingang van de Tweede Kamer, te herkennen aan de glazen pui die op werkdagen geblokkeerd wordt door de dienstauto's van de ministers en staatssecretarissen. Alleen genodigden en bewoners van het Binnenhof mogen van deze ingang gebruik maken.

Dagjesmensen moeten via de ingang aan de Lange Poten naar binnen, om de hoek. De grandeur van het Plein is daar ver te zoeken: de overbuurman is een snackbar. Bij de Lange Poten wacht een strenge bewaking, inclusief scanapparaten die op een gemiddeld vliegveld niet misstaan. Beveiligers werken er zonder aanzien des persoons. Toen Hans Wiegel in 2016 een keer deze publieksingang nam, kreeg ook hij de 'Schiphol-behandeling'. Wiegel was in gezelschap van Harrij Notenboom. Het oud-KVP-Kamerlid, inmiddels negentig jaar, was zo boos over de beveiliging, dat hij direct rechtsomkeert wilde maken. Zijn zoon wist hem te kalmeren.

'Poot stijf houden, anders kom je er vannacht niet in!' De vrouw van Hans Wiegel

Avondje Vierhonderd afleveringen vol nutteloze kennis dus. Plein 2 is ook een uitstekende plek om terug te komen op eerdere beweringen. Zo repte Trouw vorige week, in een verhaal over de gekozen burgemeester, over 'de nacht van Van Thijn'. Dat hebben we geweten. Het was inderdaad de oud-burgemeester van Amsterdam die op die bewuste dinsdag 22 maart 2005 een voorstel om de benoeming van burgemeesters door de regering uit de Grondwet te halen, torpedeerde. Van Thijn, destijds Eerste Kamerlid namens de PvdA, vond dat D66-minister Thom de Graaf overhaast handelde. Het kabinet zou teveel voorsorteren op een door het volk gekozen burgemeester. En daar was Van Thijn nog niet aan toe. Tot zover geen fouten. Maar een 'nacht van Van Thijn'? Dat mocht de PvdA'er willen. Een blik in het archief leert dat het debat in de senaat die dinsdag om 23.10 uur eindigde. Hans Wiegel destijds in de Volkskrant: "Ik heb Ed van Thijn vanochtend gebeld om hem te zeggen: well done, amigo. En om hem met de voeten op de grond te zetten, want het was natuurlijk niet de nacht van Van Thijn, het was een avondje. Helaas stond zijn telefoon uit, dus heb ik ingesproken." 'Gaat ie nou toch vóór stemmen? Dan sta ik hier wel mooi voor lul bij mijn vrinden, ja!' De zoon van Hans Wiegel