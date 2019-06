‘Het was een goed gesprek’, ligt het pensioenakkoord voor het grijpen?

‘Alle moeilijke onderwerpen zijn aan bod gekomen’, zei Koolmees na afloop. Zoals de verhoging van de AOW-leeftijd en de zware beroepen. Verder wilde hij geen details geven. Afgelopen weken heeft de minister met alle hoofdrolspelers gesproken. ‘Ik ben een optimistisch mens’, aldus Koolmees. Naar verwachting worden de gesprekken dinsdagavond vervolgd.

Het kabinet is dicht bij een pensioenakkoord. Minister Koolmees en premier Rutte onderhandelden maandagavond tot diep in de nacht met de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Eerder op de dag werd gesproken met oppositiepartijen GroenLinks en PvdA, die nodig zijn om een nieuw pensioenstelsel, als het akkoord er eenmaal ligt, door de Eerste Kamer te loodsen.

De spanning liep op bij het gesprek van premier Rutte en minister Koolmees met de vakbonden en werkgevers. Het woord ‘bevriezen’ is maandagavond aan de onderhandelingstafel vaak gevallen. Nu kunnen oudere werknemers stoppen met werken als zij 66 jaar en vier maanden zijn. De vakbonden willen die AOW-leeftijd bevriezen voor een aantal jaren. Het kabinet wilde tot nu toe zover niet gaan en de AOW-leeftijd slechts langzamer later stijgen.

Stijging minder snel

Minister Koolmees deed vorige week wel een belangrijke andere toezegging. Nu is de afspraak dat de AOW-leeftijd stijgt naar 67 in 2021. Daarna stijgt hij 12 maanden als de gemiddelde levensverwachting een jaar hoger wordt. Koolmees is bereid deze formule te versoepelen waardoor de stijging minder snel gaat. De vakbonden willen een stijging van de AOW-leeftijd van niet meer dan 6 maanden als de levensverwachting een jaar langer wordt. De vraag van maandagavond was hoever het kabinet wil gaan: iedere maand dat de AOW-leeftijd naar voren gaat, kost de staatskas een miljard euro per jaar.

Ook het stoppen met werken voor mensen met zware beroepen is een lastig thema. Vakbonden en oppositie willen dat werknemers in sommige sectoren vijf jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Het kabinet vreest dat daarmee vervroegde uittreding, de vut, terugkeert.

Ondertussen gaat de tijd dringen. Deze week moet er een akkoord liggen, is de algemene verwachting aan het Binnenhof. In november mislukten de onderhandelingen tussen kabinet en vakbonden. Nu moet het snel om de nieuwe afspraken nog voor 1 juli aan de Tweede Kamer voor te leggen. De maatregelen moeten namelijk per 1 januari ingaan om de kans op korting van de pensioenen volgend jaar te vermijden of in ieder geval te verkleinen. Na deze week resten dus nog drie weken en dat is voor Haagse begrippen heel kort dag. Dinsdagavond is er een vergadering van de FNV-achterban, het ledenparlement. Officieel om bij te praten over pensioenen, maar alle onderhandelaars hopen dat er dan al een akkoord ligt.

De SP stelt veel hogere eisen dan de vakbeweging en daarom wordt een compromis onmogelijk

De linkse oppositie in de Tweede Kamer verwacht dat het kabinet stap voor stap meer toegeeft aan de eisen van de vakbonden en de linkse oppositie. “We proeven ruimte bij het kabinet”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver vanmiddag na het gesprek met Rutte en Koolmees. PvdA-leider Lodewijk Asscher voegde daar aan toe: “Als ze ons vragen om te praten, verwacht je dat het kabinet beweegt. Dat is ook gebeurd, maar het is nog niet genoeg. Ik snap dat ze de draai niet in één keer kunnen maken.”

Opmerkelijk is de afwezigheid van de SP, toch een partij met net als GroenLinks en PvdA veel kiezers onder vakbondsleden. De SP stelt veel hogere eisen dan de vakbeweging en daarom wordt een compromis onmogelijk. Ook al wordt de AOW-leeftijd tijdelijk bevroren op 66 jaar, een stijging op langere termijn is voor de SP onbespreekbaar. Ook al heeft het kabinet aangeboden dat de stijging minder snel zal zijn dan nu het geval is.