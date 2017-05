‘Het initiatief ligt nu bij de regering van Curaçao'

Opluchting? Ronald Plasterk wil dat woord niet gebruiken. “Ik ben minister van koninkrijksrelaties”, benadrukt hij. “Het past mij niet om opgelucht te zijn dat een bepaalde politicus de verkiezingen op Curaçao wint. Mij gaat het om de grondwettelijke spelregels. Waar ik dus wel opgelucht over ben, is dat die verkiezingen uiteindelijk zijn doorgegaan.”

Ronald Plasterk (PvdA) mag dan demissionair minister zijn, hij heeft een allesbehalve rustige tijd achter de rug. Terwijl Nederland in de ban was van de eigen verkiezingen, vond aan de andere zijde van het koninkrijk een heuse ‘staatsgreep’ plaats. Het was Plasterk zelf die dit beladen woord gebruikte.

Wat was er aan de hand? In oktober 2016 trad op Curaçao een ‘schone coalitie’ aan, onder leiding van ­sociaal-democraat Hensley Koeiman van de partij MAN. Al na twee maanden wist oppositieleider Gerrit Schotte (partij MFK) twee coaliti­leden los te weken. Of daar geld voor is betaald, onderzoekt justitie nog. Schotte smeedde een nieuwe coalitie en vormde een interim-regering. In de hoop dat een stroman van Schotte premier zou kunnen blijven, probeerde hij verkiezingen te voorkomen.

Plasterk greep hard in. De gouverneur op het eiland kreeg van de rijksministerraad de bevoegdheid alsnog verkiezingen te organiseren, Schotte en zijn geestverwanten werden de facto buitenspel gezet. Nu, een week na de stembusgang, lijkt de rust op Curaçao teruggekeerd. Niet de omstreden en voor corruptie veroordeelde Schotte heeft de verkiezingen gewonnen, maar de liberale ­Eugene Rhuggenaath (PAR). Een nieuw kabinet staat al in de steigers, gevormd door drie partijen die ­hechten aan een goede relatie met Nederland.

Schotte mag dan buiten de coalitie worden gehouden, hij heeft wel een zetel extra gekregen. Hoe zorgwekkend is dat? Plasterk: “Ik denk dat een deel van zijn aanhang voortkomt uit onvrede over de armoede die er is. Dat is de grote uitdaging voor het nieuwe kabinet. De economie moet weer aangejaagd worden. Een derde van de Curaçaoënaars leeft onder de armoedegrens. Voor een land in het koninkrijk is dat ontzettend veel.”

Moet Nederland zich daar nadrukkelijker mee bemoeien dan nu gebeurt? “Wij moeten Curaçao met raad en daad bijstaan, maar het initiatief ligt op het eiland zelf. Op 10 oktober 2010 zijn Curaçao en Sint Maarten autonome landen in het koninkrijk geworden. Nederland heeft toen de Antilliaanse schulden van ruim een miljard euro gesaneerd. Daar hoorde ook bij dat de begrotingssteun vanuit Nederland stopte. Het is niet bedoeling dat we daar nu op terugkomen.”

Curaçao bestaat nu 6,5 jaar als zelfstandig land en is inmiddels toe aan het achtste kabinet. Wat zegt dat over de stabiliteit van het bestuur? “Nou, de afgelopen jaren is het bestuur daar redelijk stabiel geweest. Stabieler in ieder geval dan in Nederland deze eeuw. Sinds mijn aantreden als minister van koninkrijksrelaties, eind 2012, is er op Curaçao één kabinet gevallen. Een toonbeeld van stabiliteit, zou je zelfs kunnen zeggen. Ik zie geen reden tot zorg.”

Geen reden tot zorg? U repte zelf over een staatsgreep. Mogelijk zijn parlementariërs vorig jaar omgekocht. Dat is toch zorgelijk? “Daarna zijn er verkiezingen gehouden. Ik heb ook begrepen dat een nieuwe coalitie klaarstaat. Ik verheug me op een goede samenwerking.”

Twijfelt u weleens over de ­afspraken die op ‘10-10-10’ zijn gemaakt, of de huidige ­autonome status van Curaçao en Sint Maarten nog wel verstandig is? “Ik denk dat we de afgelopen jaren hebben gezien dat er geen reden voor existentiële twijfel is. Het is niet uit de rails gelopen. Er zijn natuurlijk discussiepunten, maar de formule werkt.”

Staatsrechtgeleerde Arjen van Rijn opperde onlangs in deze krant een presidentieel systeem voor Curaçao. Een door het volk gekozen regeringsleider geniet meer aanzien en creëert meer rust. “Ik heb die wens op de eilanden nooit gehoord. Dat alleen al is een reden om terughoudend te zijn. Je met erg oppassen dat je vanuit politiek Den Haag gaat schetsen wat er op het eiland moet gebeuren. Ik denk niet dat het verstandig is dat we weer een blik juristen opentrekken voor nieuwe constitutionele veranderingen. Ik kan me overigens wel het ongeduld van de Curaçaoënaars voorstellen. Er is best veel armoede, jongeren kunnen geen baan vinden. Buurten zijn onveilig. Hier ligt een taak voor de nieuwe kabinetten op Curaçao en in Nederland. We moeten ons niet teveel laten afleiden door allerlei juridische kwesties waar de mensen op straat niet zo gek veel aan hebben.”

