'Grote meerderheid voor partij Macron bij Franse parlementsverkiezingen'

Volgens schattingen van twee peilingbureaus behalen Macrons partij La République En Marche (LREM) en haar bondgenoot Modem tussen de 355 en 360 van de 577 zetels in de Nationale Vergadering.

De voornaamste oppositiepartij wordt Le Républicains, die met haar bondgenoten uitkomt op 125 tot 133 zetels. De leider van Le Républicains, Francois Baroin, wenste Macron succes en zei dat de parlementsleden van zijn conservatieve partij een sterk genoeg blok vormen om hun stem te laten horen in het parlement.

De tot vorige maand regerende Socialistische Partij keldert naar tussen de 45 en 49 zetels en het Front National komt niet verder dan zes tot acht. Partijleider Marine Le Pen werd wel gekozen, evenals haar partner Louis Alliot, maar haar rechterhand Florian Philippot en adviseur Gilbert Colliard niet. Le Pen zei dat Macron een meerderheid in het parlement heeft, maar dat zijn ideeën een minderheid vormen in het land. Haar partij zal Macrons hervormingen aanvechten, beloofde Le Pen.

Lage opkomst

Met een grote meerderheid in het parlement achter zich kan de pro-Europese Macron proberen zijn campagnebeloften door te voeren. Zijn overwinning wordt echter getemperd door de lage verkiezingsopkomst van rond 42 procent, een dieptepunt in de naoorlogse Vijfde Republiek. Veel voorgaande regeringen moesten hun hervormingsambities bijstellen nadat Franse vakbonden of andere belangengroepen in verzet kwamen met stakingen of straatprotesten. Verder heeft Macron in de Senaat nog te maken met een rechtse meerderheid.

