'Grote drie' van de EU pleiten voor een Europa met verschillende snelheden

De regeringsleiders van Duitsland, Frankrijk en Italië lieten zich in die zin uit na een minitop in Versailles, waarbij ook de Spaanse premier Rajoy aanwezig was. Die toonde zich als enige van het kwartet voorstander van een diepere integratie van de EU als geheel.

“We moeten de moed hebben om te accepteren dat sommige landen sneller willen gaan”, zei de Duitse bondskanselier Merkel. “Een Europa van verschillende snelheden is noodzakelijk, anders lopen we waarschijnlijk vast.”

Gastheer en zittend president Hollande van Frankrijk zit ook op die lijn. “Eenheid (in Europa) staat niet gelijk aan eenvormigheid.” De Italiaanse premier Gentiloni sprak zich even-eens uit voor ‘verschillende niveaus van integratie’, maar hamerde ook op het belang van het bij elkaar houden van het Europese project.

De vier landen troffen elkaar deels ter voorbereiding op de EU-top van eind deze week in Brussel, maar vooral in de aanloop naar de extra topontmoeting die 25 maart in Rome plaatsvindt. Die bijeenkomst markeert de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome. Het wordt tegelijk een brainstorm-sessie over de toekomst van de EU in de nasleep van het Britse vertrek. Tegen het eind van het jaar zou er een definitieve blauwdruk moeten liggen.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Vijf scenario's

Vorige week presenteerde de Europese Commissie vijf scenario’s voor die toekomst, bedoeld als voer voor discussie in de 27 lidstaten de komende maanden. In het karigste scenario geeft Brussel zelfs bevoegdheden terug aan die lidstaten, de meest ambitieuze draait om verdergaande integratie op alle vlakken. Rajoy was in Versailles de enige die het aandurfde vol voor deze optie te gaan. “De EU is een succesverhaal. Met een betere integratie zullen we nog efficiënter zijn.”

Het idee van een ge­dif­fe­ren­ti­eerd Europa is noodzakelijk, anders zal Europa exploderen Francois Hollande

President Hollande had gisteren in een interview met zes Europese kranten zijn voorkeur voor het ‘kopgroep-model’ al toegelicht. “Op die basis zal het mogelijk zijn, voor de landen die dat willen, om verder te gaan op het gebied van defensie, belastingharmonisatie, cultuur of jeugdbeleid. Lange tijd heeft het idee van een gedifferentieerd Europa, met verschillende snelheden, veel weerstand opgeroepen. Maar vandaag is dit idee noodzakelijk, anders zal Europa exploderen.”

Dat de drie Europese economische grootmachten (Groot-Brittannië niet meegerekend) aansturen op een ‘multispeed’ Europa, zoals het ook wel wordt genoemd, zal slecht vallen in de landen aan de oostkant van de EU. Zij vrezen voor een tweederangsstatus binnen de EU.

De vier landen in de zogeheten Visegrad-groep (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië) kondigden vorige week al aan met een geheel eigen scenario naar Rome af te reizen: meer macht voor de EU-lidstaten en hun parlementen, minder invloed van de EU-instituties in Brussel.