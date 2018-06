Naar zijn rapport over het optreden van justitie rond Clintons 'e-mailschandaal' werd reikhalzend uitgezien door president Donald Trump en Republikeinse Congresleden. Ze hoopten dat eruit zou blijken dat Comey terecht door Trump werd ontslagen. En dat hij geen betrouwbare getuige is als het gaat om eventuele belemmering door Trump van het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen. Maar ondanks veel kritiek noemt de inspecteur-generaal Comey niet oneerlijk of partijdig.

De FBI onderzocht voor de verkiezingen of Clinton strafbaar was, omdat ze als minister van buitenlandse zaken haar eigen e-mail-accounts en haar eigen server gebruikte. In juli 2016 viel het besluit dat ze vrijuit ging, maar Comey hield een ongebruikelijke persconferentie waarin hij Clinton er wel van langs gaf. Eind oktober 2016 wekte hij opschudding door het onderzoek weer te heropenen, omdat er nieuwe door Clinton verzonden e-mails waren gevonden. Op 6 november sloot hij het weer, twee dagen voor de verkiezingen.

'Trump wordt nooit ofte nimmer president toch?' 'Nee hoor, dat voorkomen we.' Privé-berichten tussen een hoge agent en een jurist bij de FBI

Nadat Clinton die verkiezingen nipt verloor, was Comey voor de Democraten de gebeten hond, al werd hij later juist hun held, toen Trump hem ontsloeg en Comey aantekeningen bleek te hebben gemaakt van gesprekken waarin de president het Rusland-onderzoek probeerde te beïnvloeden. Sindsdien worden Comey en andere FBI'ers juist door Trump afgeschilderd als vooringenomen. Ze wezen onder andere op privé-berichten tussen een hoge agent en een jurist bij de FBI. Het rapport leverde gisteren een nieuw voorbeeld: "Trump wordt nooit ofte nimmer president toch?" vroeg Lisa Paige. Peter Strzok: "Nee hoor, dat voorkomen we."

Slecht voor de reputatie van de FBI, oordeelde het rapport, maar het had geen invloed op belangrijke beslissingen. Hij houdt het wel voor mogelijk dat Strzok vanwege zijn politieke voorkeur weinig haast maakte met het bestuderen van de opgedoken e-mails van Hillary Clinton. Zo kwam het misschien wel door hem dat Comey pas vlak voor verkiezingsdag met zijn 'oktobersurprise' kwam, die Trump hielp president te worden.

