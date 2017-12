'EU moet stabiliteit op de Balkan bewaren'

Getouwtrek tussen het Westen en Rusland en opflakkerend nationalisme. De Balkan mag dan een blinde vlek zijn voor de Europese Unie, de regio roert zich ondertussen flink. Milo Djukanovic maakt zich daar grote zorgen over. Djukanovic is even op bezoek in Amsterdam voor een lezing.

'Ik heb nu eindelijk de aandacht om de diepere oorzaken van de problemen in de regio te analyseren'

De leider van de regeringspartij DPS (democratische partij van socialisten) in Montenegro, die een kwarteeuw de scepter zwaaide in de kandidaat-lidstaat, doet het tegenwoordig rustig aan. "Ik heb nu eindelijk de aandacht om de diepere oorzaken van de problemen in de regio te analyseren."

Na turbulente verkiezingen vorig jaar, waarbij volgens hem sprake was van Servische en Russische inmenging - inclusief een poging tot een staatsgreep en een mislukte aanslag op zijn leven - hield hij het voor gezien en trad af.

"Rusland is terug in de regio", zegt Djukanovic nu. "Het wil op politiek en militair gebied laten zien dat het superieur is aan de Europese Unie. Net als zo vaak in het verleden is gebeurd, wordt er op de Balkan een strategisch conflict uitgevochten."

Een conflict dat Europa moet winnen, vindt de pro-Westerse Djukanovic. "Onze recente geschiedenis heeft aangetoond dat de Balkan zelf de stabiliteit niet kan bewaren. Brussel is als locomotief van Europa verantwoordelijk voor de stabiliteit en de snelheid van de trein. Als het laatste wagonnetje dreigt los te raken, en niet weet welke kant het op moet gaan, kan de locomotief daar niet onverschillig tegenover staan."

De EU heeft het sinds het vredesakkoord van Dayton, nu 22 jaar geleden, volgens hem laten afweten op de Balkan. De grootste problemen van toen zijn nog alomtegenwoordig. "Bosnië functioneert nog niet goed, onderhandelingen tussen Servië en Kosovo gaan traag en Macedonië is compleet verlamd geraakt in het Europese integratieproces."