‘Er zijn twee China’s: een boven de grond, het andere is een ondergrondse vuilnisbelt’

China stond al weken op zijn kop toen de twintigjarige fabrieksarbeider Yu Zhijian uit de provincie Henan naar Peking vertrok. Het was eind mei 1989, in Peking hielden studenten het Plein van de Hemelse Vrede al een maand bezet. Yu wilde erbij zijn, en wist in zijn woonplaats Liuyang een klein kapitaal op te halen bij mensen die hem steunden. Hij mocht zelfs gratis met de bus mee – zo begaan was de chauffeur met de protesten.

Vrijwel iedereen stond achter de protesten die de studenten in Peking waren begonnen, ook in het Chinese achterland. In talloze steden gingen mensen de straat op. Het ging niet alleen om democratisering; lokaal liepen de drijfveren om te demonstreren uiteen. In Hohhot, de hoofdstad van Binnen-Mongolië, lag bijvoorbeeld de nadruk op inflatiecontrole, terwijl de inwoners van Chengdu protesteerden tegen grootschalige corruptie binnen de Communistische Partij.

‘Elite’

Terugblikkend gaat de aandacht niettemin meestal uit naar de studentenleiders op het Plein van de Hemelse Vrede, daar waar op 4 juni het verzet met tanks werd neergeslagen. De ‘Tiananmen Elite’ noemt schrijver Liao Yiwu deze studenten. Nadat het Volksleger het plein schoonveegde, voerden zij de most-wanted-lijst aan. Voor de ogen van de geschrokken wereld kregen sommigen een paar jaar celstraf, anderen wisten te ontkomen. Nu wonen de meesten in Hongkong, Taiwan of de Verenigde Staten.

Na hun vrijlating bleven ze berooid achter, in een nieuwe werkelijkheid waar de revolutie tot een andere wereld behoorde

Liao behoort inmiddels ook een beetje tot die elite, want hij wist in 2011 uiteindelijk naar Duitsland te vluchten. Als anarchist deed hij in eerste instantie niet mee aan politieke demonstraties. Maar toen het nieuws uit Peking over het neerslaan van de demonstraties naar buiten kwam, schreef hij ‘Massacre’, een kritisch gedicht dat hem tot dissident maakte. Omdat hij wist dat niemand het zou afdrukken, verspreidde hij het samen met een vriend op cassettebandjes. “Bij mijn arrestatie vormden de in beslag genomen bandjes een kleine berg”, grapt hij. “Volgens de agenten was de vier jaar die ik voor deze actie kreeg een lichte straf.”

In zijn boek ‘Bullets and Opium’ vraagt Liao nu aandacht voor het ‘tuig’, zoals de Communistische Partij hen noemde: de gewone jongens die de studentenleiders in zekere zin uit de wind hielden. “Studenten hebben de kennis om hun verhaal op te schrijven”, zegt de schrijver aan de telefoon vanuit Berlijn. “Maar deze mensen kunnen hun verhaal niet zelf vertellen. Hun tragedies zijn soms veel zwaarder, en het is belangrijk om daarover te vertellen.”