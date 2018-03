'Er is in dit land geen ruimte voor polarisatie'

U stond op plaats 30 van de lijst van D66. En u bent met voorkeurstemmen in de raad verkozen, net als uw collega Bosuguy, die op plaats 9 stond. De uitslag heeft velen verrast. U ook? Lees verder na de advertentie “De uitslag was een verrassing, ook voor mij. Ik heb campagne gevoerd, voor D66 Dordrecht, niet voor mezelf. Ik had geen politieke ambities. Ik heb tijdens de campagne veel mensen gesproken, geluisterd, en hen ons programma uitgelegd.”

Waar zijn al die voorkeurstemmen dan vandaan gekomen, van Turkse Nederlanders? “Nee, niet alleen van mensen met een Turkse achtergrond. Als ik kijk naar de reacties is het een mix. Ook veel autochtonen hebben laten weten dat ze op me hebben gestemd. Ik ken heel veel mensen in deze stad. Ik woon al 45 jaar in Dordrecht en ben hier altijd heel actief geweest. Ik heb getolkt, vertaald, mensen geholpen met invullen van formulieren, en veel meer.” Ik vel geen oordeel over andere partijen. Maar die segregatie hoort bij de tijd waarin we zitten.

En nu moet u de gemeenteraad in. “En dat doe ik. Nu zo veel mensen op mij hebben gestemd, neem ik mijn verantwoordelijkheid. Ik heb heel veel reacties gehad van heel verschillende mensen. Daardoor voel ik me gesterkt.”

U werkt bij het ministerie van economische zaken. U reist de halve wereld over als ambassadeur van het Nederlandse industriebeleid. Uw dagen zullen goed gevuld zijn. “Dat zijn ze. Maar ik overweeg een dag minder te gaan werken, om hier tijd voor te maken.”

Het moet niettemin een grote stap zijn, van industriebeleid op het wereldtoneel, naar de lokale democratie. “Ik heb over de hele wereld gestudeerd en gewerkt, maar ik ben Dordtenaar in hart en nieren. Ik ben in deze stad altijd thuis geweest. Ik vind het prachtig hier actief te zijn.” We moeten mensen verbinden. Die verbinding komt niet van partijen als de PVV en DENK, maar van liberale partijen in het politieke midden.

Bosuguy en u zijn lid van D66. Elders zien we Turkse Nederlanders een eigen partij oprichten. En niet alleen zij. Wat vindt u van de segregatie in de politiek en de opkomst van een partij als DENK, de Turks-Nederlandse afsplitsing van de PvdA? “Ik ben overtuigd lid van D66, ik heb het liberale gedachtegoed al lang geleden omarmd. Ik vel geen oordeel over andere partijen. Maar die segregatie hoort bij de tijd waarin we zitten. Mensen zijn op zoek naar nieuwe verhoudingen, naar hun plaats in de samenleving. Die verandering is goed, hij begint met een gevoel van urgentie. Maar hij geeft onzekerheid, mensen kunnen gefrustreerd raken en dan op een partij als de PVV gaan stemmen, of DENK.”

Zal die segregatie verder gaan, zullen de verschillen en de versplintering groter worden? “Dat denk ik niet. Dit zal luwen. Het is een tijdelijk verschijnsel. Uiteindelijk hebben mensen dezelfde wensen en idealen. Ze willen goed kunnen wonen, een toekomst hebben voor hun kinderen, en in vrede leven. Dat bereik je door samen te werken, niet door de verschillen te vergroten. We moeten mensen verbinden. Die verbinding komt niet van partijen als de PVV en DENK, maar van liberale partijen in het politieke midden. Er is in dit land geen ruimte voor polarisatie.”