'Duitse regering is minder op VS gericht'

Vandaag treedt het nieuwe Duitse kabinet aan, een klein half jaar na de verkiezingen. Wat kunnen we van Merkel’s vierde kabinet, de tweede opeenvolgende ‘Groko’ van CDU, CSU en SPD, verwachten in het buitenlandbeleid? Guntram Wolff, directeur van het Bruegel Instituut, een economische denktank, blikt vooruit op de rol van Duitsland in de EU en de dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten.

Lees verder na de advertentie

Hoe zal het Europabeleid van het Duitse kabinet eruit zien? “In het coalitieakkoord staan een hoop elementen die op het beleid van de vorige ‘grote coalitie’ voortborduren. De toon is positief ten opzichte van de EU. Er komt een grotere bijdrage aan de begroting, maar er zijn ook rode lijnen. De regels voor het Europees Stabiliteitsmechanisme (het noodfonds voor leningen aan EU-lidstaten, red.) zijn de voornaamste rode lijn. Het mag geen instituut worden dat vanuit Brussel geleid wordt, de Bondsdag behoudt controle. Dat er geen overdracht van soevereiniteit komt, was belangrijk voor de Bondsdag, vooral voor een aantal CDU’ers.”

Hoe verwacht u dat de relatie met de Verenigde Staten zich zal ontwikkelen? “De relaties tussen Duitsland en de VS zijn veranderd sinds de verkiezing van Donald Trump. Toen Merkel vorig jaar in de biertent in Beieren zei dat we niet langer volledig op onze bondgenoten kunnen vertrouwen was dat een wake-up-call voor het hele land. Door die uitspraak is het strategische belang van Frankrijk voor Duitsland gegroeid. Duitsland zal iets meer bereid zijn om concessies te doen aan Frankrijk, in vergelijking met de periode onder president Obama. In toenemende mate realiseert men zich hoe belangrijk het bondgenootschap met Frankrijk en de EU is.”

Gaan Duitsland en Frankrijk een kopgroep vormen in een EU van verschillende snelheden? “Ik denk niet dat Duitsland en Frankrijk met z’n tweeën voor de troepen uit gaan lopen en de andere landen achter zullen laten. Dat kan misschien op het gebied van specifieke veiligheids- of defensiesamenwerking. Maar als het om de euro gaat, begrijpen beide landen denk ik dat je bilateraal niet heel ver komt. Een te nauwe Frans-Duitse samenwerking zou een wig drijven tussen hen en de rest van de eurozone. Daarmee zou die nog kwetsbaarder worden. Dat is in niemands belang.”

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde op Twitter na de importheffingen op staal ook invoerheffingen op auto’s in te voeren. Wat zouden daarvan de consequenties zijn? “Duitsland is binnen de EU de voornaamste autoproducent. Een importheffing zou miljarden kosten en een enorme economische schok teweegbrengen. De vraag is wat de juiste reactie is. Het is denk ik onontkoombaar om naar de Wereldhandelsorganisatie (WHO) te stappen en de VS daar aan te klagen vanwege de importheffingen op staal. Maar moet je daarvoor zelf ook nog een andere stap nemen? Als je dat doet, geef je al heel vroeg een signaal af aan de president en aan mensen in het congres dat dit een slecht idee is, dat negatieve gevolgen zal hebben voor hun kiesdistricten.”