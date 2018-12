‘De ziel van Europa redden’ - op eurocampagne met Frans Timmermans

Het congres is voorbij, de hoofdrolspeler heeft geen microfoon meer en de harde muziek overstemt alles, dus weinigen krijgen de strijdkreet van Frans Timmermans mee. “Let’s fight and win this thing”, roept hij met gebalde rechtervuist, op het randje van het podium.

Geen ballonnen, geen confetti – dat zou anders nogal wat zijn, voor de Eurocommissaris die de strijd tegen plastic wegwerprommel tot speerpunt heeft gemaakt. Achter en naast hem klapt en host een uitgelaten Europese sociaal-democratische familie, kriskras door elkaar, van de bespijkerbroekte Pedro Sánchez en Antonio Costa (de premiers van Spanje en Portugal) tot leden van de jongerenafdeling.

Dit tafereel, deze gebalde vuist, op zaterdagmiddag rond kwart over twee in Lissabon, vormen het voorlopige hoogtepunt in de verkiezingscampagne van Timmermans. De huidige tweede man van de commissie-Juncker gaat namens de sociaal-democraten op voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Hij zal als spitskandidaat door Europa reizen voor de verkiezingen van eind mei, en de degens kruisen met onder anderen Manfred Weber (christen-democraten) en Bas Eickhout (groenen).

Voordat die climax op het sociaal-democratische partijcongres wordt bereikt, heeft Timmermans al ruim twee dagen rondgebanjerd in Lissabon, van het ene evenement naar het andere, in zijn kenmerkende bonkige, soms lastig bij te houden loop.

Rode Duivels

Het begint donderdagochtend 6 december met lijnvlucht SN 3815 van Brussel naar Lissabon. Brussels Airlines heeft daarvoor zijn unieke, roodgeverfde ‘Red Devils’-Airbus van stal gehaald. Het had ook zomaar het Smurfen-toestel uit dezelfde luchtvloot kunnen zijn geweest, maar het laat zich raden dat Timmermans zich wat gerieflijker voelt bij de uitstraling van het succesvolle Belgische voetbalelftal.

Kort na aankomst staat het eerste treffen op het programma, met de Young European Socialists (Yes). In het monumentale hoofdkantoor van de Portugese socialistische partij staat Timmermans een twintigtal jongeren uit heel Europa te woord. Hij uit zijn zorgen over de lage opkomst onder jongeren bij recente verkiezingen en roept zijn gehoor op om zoveel mogelijk leeftijdgenoten enthousiast te maken voor de Europese verkiezingen. “Niet stemmen is net zoiets als je creditcard aan iemand anders geven en zeggen: doe ermee wat je wil.”

En voort gaat het, naar het universiteitscomplex in de Portugese hoofdstad waar het partijcongres zich de komende dagen voltrekt. Eerst schuift de oud-PvdA-minister aan bij een ‘Campaign Camp’ in een collegezaal, waar rond de honderd partijleden en activisten zich voorbereiden op het veldwerk. “Alsjeblieft, ga naar buiten en zorg ervoor dat mensen gaan stemmen om de ziel van Europa te redden”, voegt Timmermans hen toe.

Die ziel van Europa keert in elke toespraak terug. Het is de kern van zijn campagne: rechtsstaat, democratische waarden, LHBTI-rechten, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, respect voor minderheden, en al die andere naoorlogse verworvenheden die in onder meer Polen, Hongarije en inmiddels ook Italië onder druk staan.

© Christoph Schmidt

Aansluitend is hij even het stralende middelpunt van de jaarlijkse conferentie van de vrouwenafdeling van de Europese socialisten. In de snikhete zaal wordt Timmermans op handen gedragen, bijna letterlijk. “Onze partij zal de feministische stem altijd ondersteunen”, zegt hij. Weer een klaterend applaus. Alle vrouwen willen met hem op de foto.

Niet alleen de vrouwen. Timmermans lijkt in Lissabon een internationale popster. Overal wordt hij staande gehouden voor een handdruk, een praatje, maar vooral: een selfie. Selfies, selfies en nog eens selfies. “Hoeveel selfies zullen we vandaag weer gemaakt hebben?”, zal hij twee dagen later in Berlijn verzuchten, na afloop van het Europese SPD-congres waar hij eveneens in een warm bad belandde.

Om meteen aan die verzuchting toe te voegen: “Van mijn grote politieke leermeester Max van der Stoel heb ik altijd meegekregen: voor jou is het misschien de honderdste persoon die iets van je wil, maar die persoon heeft net zoveel recht op aandacht als de eerste. Daar handel ik naar, al is dat soms best vermoeiend. Want als je de honderdste ontmoet en je kijkt langs hem of haar heen, dan denkt die ook: wat een vervelende vent is dat.”

Timmermans heeft een stevig gesprek met Labour-leider Corbyn, een rode broeder weliswaar, maar als het over brexit gaat, zitten ze bepaald niet op één lijn

Overal waar hij komt, spreekt Timmermans uit het hoofd. Hij bereidt ook zelden een praatje voor. En naast de altijd terugkerende elementen die in zijn geheugen zijn gegrift, waaronder die ziel van Europa, weet hij zijn gehoor in Lissabon altijd in te pakken met op maat gemaakte slogans die erin gaan als Gods woord in een ouderling.