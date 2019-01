‘De Britten moeten zeggen hoe het verder moet’

Onmiddellijk nadat het Britse parlement gisteravond May's brexitplan wegstemde diende Labour-leider Jeremy Corbyn een motie van wantrouwen in tegen de regering-May. Deze motie zal vanavond rond 20.00 uur Nederlandse tijd in stemming worden gebracht. Behalve Labour sturen ook de Schotse Nationale Partij (SNP) en de Groenen aan op het aftreden van May.

Veel analisten voorspellen echter dat May deze stemming zal overleven, aangezien het onwaarschijnlijk is dat haar partijleden haar wegstemmen, en de Democratische Unionistische Partij uit Noord-Ierland al heeft aangegeven de premier te steunen.

Mocht May en haar regering wél worden weggestemd, hebben de Conservatieven twee weken de tijd om een nieuw kabinet te vormen. Zo niet, moeten er binnen enkele weken nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Ondertussen verstrijkt de deadline voor de brexit nog altijd over tien weken - deal of niet. Er zijn verschillende scenario's voor wat er dan kan gebeuren.

Te vroeg Brexit-hoofdonderhandelaar Michel Barnier, vanochtend in Straatsburg © AFP Angela Merkel, Mark Rutte, en de overige Europese leiders reageerden vanochtend allen min of meer in lijn met EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier: “Het is nu aan de Britse regering om de zeggen hoe het verder moet. Zoals het Europees Parlement en de Europese Raad altijd hebben gezegd: als het Verenigd Koninkrijk besluit om zijn ‘rode lijnen’ te verschuiven (onder meer over het willen verlaten van de douane-unie, red.), zal de EU onmiddellijk bereid zijn een gunstig antwoord te geven.” Barnier oogstte na zijn debatbijdrage een langdurig en krachtig applaus in Straatsburg. Een meerderheid van het Europees Parlement zal op zeker moment ook moeten instemmen met een brexit-akkoord, maar na de stemming van dinsdagavond in Londen krijgt het die kans voorlopig niet. Laten we er niet omheen draaien: brexit zal schade veroorzaken Frans Timmermans

Minst slechtste optie Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie noemde de overeenkomst die gisteravond werd weggestemd nog steeds de minst slechte optie, gezien die Britse rode lijnen. “We denken dat de onderhandelingen hebben geleid tot een akkoord dat zo min mogelijk schade toebrengt.” Aan het einde van het debat onderstreepte Timmermans dat nog eens. “Laten we er niet omheen draaien: brexit zal schade veroorzaken, aan het VK, maar ook aan de EU.” Hij beschuldigde fanatieke brexiteers, onder wie Europarlementariër Nigel Farage, ervan luchtkastelen te verlangen zonder oog voor de werkelijkheid. De grote partijen in het Europees Parlement herhaalden nog maar eens dat er geen enkele onderhandelingsruimte meer is. “Als de Britten het akkoord willen openbreken en bepaalde vragen willen stellen, hebben wij ook nog wel wat vragen”, zei Manfred Weber namens de christen-democraten. De liberale voorman Guy Verhofstadt riep de Britse politici op om uit hun loopgraven te komen. “Het is niet aan mij, bescheiden Belg, om de Britten te vertellen wat ze moeten doen, maar ik denk dat het tijd is dat het nationaal belang de smalle partijbelangen inhaalt. Het is tijd voor samenwerking door de partijen heen, zoals we hier ook altijd doen.”

Vertrek May Theresa May © AFP Farage van de Britse Ukip-partij riep om het vertrek van de Britse premier Theresa May, ‘tegen lunchtijd’. Volgens hem is haar regering tijdens de onderhandelingen slaafs ingegaan op de wensen van de EU. Voor een no-deal-scenario zegt Farage niet bang te zijn. “Als we zonder deal vertrekken, worden we weer een onafhankelijk land.” Farage is geen voorstander van een tweede referendum over het lidmaatschap van de EU. “Maar als het er komt, zullen we dat met een nog grotere meerderheid winnen.” In het vervolg maakte onder anderen CDA-delegatieleider Esther de Lange gehakt van Farage, die na zijn bijdrage schielijk uit de zaal verdween. “Zelfs tijdens een debat over brexit, zijn ‘raison d’être’, neemt hij niet de moeite om erbij te blijven nadat hij zijn YouTube-filmpje heeft gemaakt.” Lees meer over de brexit in ons dossier op trouw.nl/brexit.

