'Dat bedankje uit Ankara komt nog wel'

Mustafa Aslan was campagneleider van het JA-kamp.

Maandagochtend heeft Mustafa Aslan nog geen bedankje uit Ankara ontvangen. “Maar dat verwacht ik nog wel. Ze hadden het gisteren in Turkije heel druk.” De campagne, die hij leidde namens de UETD, Erdogans AKP in Europa, had succes: 70 procent van de Nederlandse Turken stemde ‘ja’.

Aslan: “Ik zie de uitslag van het referendum als een 1-0 overwinning. Dat is krap. Ik had een ruimere overwinning verwacht. Zeg maar 3-0.” Waarom die zo krap is, weet hij niet. “Ik was te gefocust op ­Nederland, ik heb niet op de voet kunnen volgen wat er zondag in Turkije allemaal gebeurde.”

De stemmen van Turken in West-Europa hebben voor een groot deel bijgedragen aan de overwinning, rekent Aslan uit: “Het verschil tussen ja en nee was 1,3 miljoen stemmen. In West-Europa zijn 1,5 miljoen mensen naar de stembus gegaan. Daarvan was 60 procent voor. Zonder ons was het nog krapper geworden.”

De nipte overwinning voor de grondwetswijziging, betekent niet dat Erdogan concessies moet doen, vindt hij. “Er was altijd een grote minderheid in Turkije. Dat verandert nu niet.” Mogelijk vraagt het nee-kamp een hertelling aan. “Graag, dan zijn er geen vraagtekens meer over de geldigheid van de uitslag.” Volgens hem kan er onmogelijk gefraudeerd zijn. “Ja, er zijn ongeldige stemmen geldig verklaard. Maar dat kan alleen als de hele kiescommissie bij een stembus voor is. Daar zitten ook oppositieleden bij. En die geldig gemaakte stemmen zijn óók van nee-stemmers.”