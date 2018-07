‘Christelijke kabinetspartijen misbruiken het geloof voor uitsluitingsretoriek’

Die gebruiken het christendom als ‘uitsluitingsmechanisme’, stellen een vijftal ondertekenaars van een open brief. Dat raakt zowel migranten als Nederlandse moslims. Aanleiding voor de open brief, gepubliceerd op nieuwwij.nl, is een opiniebijdrage van CU-fractievoorzitter Segers en CDA-Kamerlid Heerma. Hierin schrijven de politici dat het merendeel van de migranten in Nederland afkomstig is uit ‘een land met waarden en normen die haaks staan op de onze’.

De ondertekenaars maken zich al langer zorgen om de retoriek die de christelijke partijen bezigen als het gaat om integratie en vluchtelingen, zegt theologe Janneke Stegeman. Ze noemt de H.J. Schoo-lezing van CDA-leider Buma. “Die bevestigde mensen in hun angst en vooroordelen. De suggestie is steeds: normen en waarden zijn iets wat wij al hebben. En dat is iets wat zij, nieuwkomers, niet hebben. Wij zijn oké. Zij niet.”

Terwijl, zegt Stegeman, het helemaal niet duidelijk is wat ‘onze normen en waarden’ precies zijn. “Vrijheid en gelijkheid, zegt men dan. Maar ik las juist nog een bericht dat de meeste Nederlandse mannen geen vrouwelijke leidinggevende wil. Waarom doen we dan alsof wij al zover zijn? Zo wordt het schermen met die waarden een mechanisme van uitsluiting.”

Grote impact

Een van de vooraanstaande figuren uit de migrantenkerken die de open brief ondertekende is Godian Ejiogu. Hij is theoloog, afkomstig uit Nigeria. “In ken tientallen pastores die op de CU hebben gestemd. Maar als de partij nu ineens met dit soort uitspraken komt over migranten, dan begrijpt u hoe zwaar de teleurstelling is.”

De impact van die uitspraken in de migrantengemeenschap is groot, zegt Ejiogu. “Migranten hebben het heel moeilijk: pastores in Amsterdam Zuidoost, waar ik werk, zien alle offers die mensen hier brengen om een plek te vinden in de samenleving. Ze gedragen zich netjes, zijn niet radicaal, geen terrorist. En toch worden ze in die hoek geduwd. Dat raakt ons, juist als het van politici komt waarop we hebben gestemd. We worden als politieke speelballen gebruikt.”

Eerder kwam er na de Schoo-lezing vanuit het CDA al harde kritiek op de partijkoers. Oud-justitieminister Ernst Hirsch Ballin en hoogleraar Paul van Geest, redactievoorzitter van het partijblad, stelden dat de toon van Buma scheidslijnen in de maatschappij vergroot. Voor rabbijn Lody van de Kamp was de deelname van het CDA aan het kabinet reden de partij te verlaten. Hij kon er niet mee leven dat Buma zich beriep op de ‘joods-christelijke cultuur’ en tegelijkertijd ‘gevoelens van ongemak zaait tegenover vluchtelingen en moslims’.

Politici die zich beroepen op christelijke termen als ‘gerechtigheid’ en ‘barmhartigheid’, kunnen niet tegelijkertijd een taal van uitsluiting hanteren, zegt Stegeman. “Ze schermen zelf met vrijheid, en dan komt er afgelopen week een voorstel van CDA en VVD om inburgering te koppelen aan stemrecht. Waarmee je de vrijheid van anderen juist ontkent.”

Met name vanuit christelijk perspectief kun je het afpakken van stemrecht niet verantwoorden, zegt Godian. “De gewetensvrijheid in Nederland is ontstaan vanuit een godsdienstoorlog, waarbij protestanten van katholieken eisten dat ze hun geloof mochten belijden. Artikel 1 van de Grondwet is bevochten in de Tachtigjarige Oorlog. Zo is de christelijke moraal in de Nederlandse politiek verankerd. En nu wordt een bepaalde groep hun democratische recht en hun gelijkwaardigheid afgepakt door nota bene een christelijke partij. Zo gaan we terug naar hoe de Spanjaarden en de paus ons destijds regeerden.”