‘China heeft ook baat bij een onafhankelijk Hongkong’

Vanuit zijn kantoor in het zakencentrum van Hongkong heeft Jan Willem Möller de protesten tegen een nieuwe uitleveringswet goed kunnen volgen. De Nederlandse advocaat bij Tanner De Witt, ondanks de naam een echt Hongkongs bedrijf, waarschuwt dat de wetswijziging de positie van de stad als internationaal zakencentrum kan aantasten. Möller, die al zeven jaar in Hongkong woont en werkt, is vooral actief voor bedrijven bij fusies, overnames en nieuwe investeringen.

“We hebben een zelfstandige status binnen de Volksrepubliek, met een mini-grondwet. Die situatie is vastgelegd voor een periode van vijftig jaar, sinds de overdracht door Groot-Brittannië in 1997 van Hongkong aan China. Een van de belangrijkste zaken in die zelfstandigheid is het onafhankelijke rechtssysteem. Dat maakt het voor veel partijen interessant om in Hongkong te zitten, wat verder verwijderd van Peking.”

“Hongkong is de toegangspoort en de uitgang voor iedereen die zaken wil doen met China. Als financiële hub doen we wereldwijd op een vergelijkbaar niveau mee met New York en Londen. De stad draait op de vrije invoer van kapitaal, goederen en diensten. De haven mag inmiddels zijn ingehaald door steden in China, maar de geldstromen lopen nog altijd via Hongkong. Van hieruit zetten investeerders hun geld uit en halen ze het weer op.

“Er is een grens, we hebben een andere munt en een ander rechtssysteem, op basis van het Engelse. Sinds 1997 is het wel aangepast en de rechters kijken ook naar uitspraken van hun collega’s in landen als Nieuw-Zeeland en Singapore, die een vergelijkbaar rechtssysteem kennen. Hongkong is nog steeds een zeer interessante uitvalsbasis en verrassend genoeg is dat ook zo voor Chinese bedrijven, bijvoorbeeld om eigen vermogen buiten de greep van Peking te houden.”

Wat maakt Hongkong zo aantrekkelijk voor het internationale bedrijfsleven?

“De overheid is heel efficiënt en toegankelijk. Het belastingsysteem is aantrekkelijk en de tarieven zijn laag. Maar het systeem is vooral heel simpel en dat is in China wel anders, een bedrijf oprichten is daar veel ingewikkelder. De laatste jaren is de wetgeving in Hongkong wel wat aangescherpt, vooral als het gaat om het tegengaan van witwassen of terrorisme.

“In internationale vergelijkingen is Hongkong vrijer van corruptie dan China. De overheid hier is schoon, je hebt ook voor heel weinig zaken een vergunning nodig. In China geldt dat veel vaker en dat gaat soms gepaard met het verlenen van gunsten. Ook in de rechtspraak kan je in China problemen krijgen, bijvoorbeeld als je een geschil hebt met een lokale zakenpartner. In Hongkong is de rechterlijke macht van een heel hoog niveau.”