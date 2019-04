Chicago’s nieuwe burgemeester wil corruptie aanpakken. En o ja, ze is vrouw, zwart en lesbisch

Lightfoot is de ultieme outsider en die status komt haar goed van pas in een stad die elite-moe is.

Een echte strijd was het niet. Lightfood won met meer dan zeventig procent van de stemmen ruim van haar tegenstander Toni Preckwinkle, een andere zwarte Democrate met vergelijkbaar progressieve ideeën. De opkomst was historisch laag, waarschijnlijk omdat de politici zoveel op elkaar lijken. Slechts een derde van de Chicagoans ging naar de stembus.

Politie

Toch wist Lightfoot zich op bepaalde fronten te onderscheiden van Preckwinkle. Dat had vooral te maken met Lightfoots politieke achtergrond, of eerder het gebrek daaraan. Anders dan Preckwinkle, die als raadslid naam maakte in Chicago, kwam Lightfoot pas in beeld toen zij in 2015 werd benoemd tot president van de Chicago Police Board. Zij kreeg de lastige taak om het politiesysteem te hervormen, nadat de zwarte zeventienjarige Laquan McDonald zonder duidelijke aanleiding door de politie was neergeschoten.

Lightfoots rapport daarover was een snoeiharde aanval op de lokale ordehandhaving: het politiesysteem zou lijden aan ‘institutioneel racisme’ en bovendien zou binnen het korps ‘een verantwoordelijkheidscultuur’ ontbreken.

Politiegeweld is al lang een dominant onderwerp in Chicago’s politiek. Zo probeert de gemeente al jaren van haar imago als gewelddadige stad af te komen. In 2016 beleefde de stad een gewelddadig hoogtepunt, toen meer dan vijfhonderd inwoners omkwamen door wapengebruik.

Lightfoots burgemeesterscampagne ging over meer dan ordehandhaving. Zo trok zij ten aanval tegen de inrichting van het politieke systeem van de stad en noemde ze Chicago’s politieke elite ‘corrupt’ en ‘onrechtvaardig’.