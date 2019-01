‘Brexit zonder deal leidt tot schade aan Nederlandse economie’

Een no-dealbrexit leidt alleen al dit jaar voor Nederland tot een verlaging van de economische groei met circa een half procent van het bbp, zo calculeert ABN Amro in het vandaag verschenen rapport ‘Brexit Newsflash’. Zo’n chaotisch vertrek van de Britten uit de EU is een van de mogelijke scenario’s als het Britse parlement morgen het scheidingsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie afwijst. Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt in dat geval over 74 dagen te maken met een stevige administratieve rompslomp, grenscontroles, wachttijden en invoerheffingen op een deel van de producten.

In de Brexit Newsflash zet ABN Amro de consequenties voor diverse bedrijfssectoren op een rijtje. Het hardst wordt de transport- en logistiekbranche getroffen. In 2017 was de totale omzet van de vervoersdiensten naar Groot-Brittannië zo’n 3,7 miljard euro. Na Duitsland is het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste bestemming.

Voor bederfelijke waar kunnen langere wachttijden in de havens funest zijn

Logistieke bedrijven krijgen fysiek te maken met de handelsbelemmeringen als gevolg van een harde brexit. Nieuwe douaneformaliteiten kunnen de exporteurs veel geld kosten. Op dit moment zijn voor export naar Groot-Brittannië twee tot drie documenten nodig, dat worden er minimaal zeven, schrijft ABN Amro.

Vrachtwagenchauffeurs krijgen te maken met grenscontroles. Een gemiddelde ferry vervoert 5,5 kilometer aan vrachtwagens, 300 personenauto’s en 1200 passagiers. De vrees voor lange wachtrijen in de havens is groot. Voor bederfelijke waar kan dat funest zijn.

Krop sla De verwachting is dat groente en fruit, een belangrijk Nederlands exportproduct, stevig te lijden kan krijgen bij de invoering van grenscontroles vanaf 29 maart. In totaal gaat 12 procent van de export van Nederlands fruit naar Groot-Brittannië. Bovendien gaan bij een no-dealbrexit automatisch invoerheffingen gelden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Een krop sla wordt dan automatisch 10,4 procent duurder door zo’n importtarief. Een extra risico zit in de waarde van het Britse pond sterling dat sinds het brexit-referendum in 2016 al 18 procent in waarde is gedaald ten opzichte van de euro. ABN Amro gaat ervan uit dat bij een harde brexit het pond nog verder onderuitgaat, waardoor Nederlandse exportproducten duurder worden voor de Britse consument. Nu al houdt die de hand meer op de knip in afwachting van het besluit over de brexit van morgen. Dat het consumentenvertrouwen door een harde brexit een stevige knauw krijgt, ziet de bank als een groot risico voor de handel over en weer. De Nederlandse industrie zal ook stevig last gaan krijgen van een wanordelijke brexit zonder afspraken over de handel wederzijds. ABN Amro voorziet vooral problemen voor de transportmiddelenindustrie (auto’s, vrachtwagens en onderdelen), de machinebouw- en chemiebranche. Het Nederlandse industriële product neemt 8 procent van de totale export naar Groot-Brittannië voor zijn rekening en dat is 12 miljard euro in 2017.

Klappen De bank is bezorgd over de industrie vanwege de verwevenheid tussen de Britse, Nederlandse en Duitse industriële bedrijven, die onderdelen van elkaar gebruiken om producten te maken. De kans op douaneheffingen bij uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk maakt de exportpositie niet sterker, zeker niet als het pond verder daalt ten opzichte van de euro. Ook de technologie-, media- en telecomsector kan zijn borst nat maken. Deze branche kan te maken krijgen met importtarieven. De bank verwacht problemen met juridische kwesties zoals het intellectueel eigendom. Bij een ‘no deal’ is daar niets voor geregeld. De Nederlandse vissers zitten bij een harde brexit misschien nog wel het meest in de hoek waar de klappen vallen. Veel van hen vissen in Britse wateren en dat kan bij een harde brexit op 29 maart per direct afgelopen zijn. Er is dan geen overgangsperiode. De impact van een visverbod zal bijzonder groot zijn in de visserijbranche.

