‘Boris Johnson kan Noord-Ierland uit de shitpenarie halen’

De zestigjarige Robert Smith, veiligheidsbeambte, had gisteren een goede dag. “Boris Johnson gaat onze nieuwe premier worden. Boris Johnson is onze man.” Smith staat bij de uitgang van de Prince Albert Lounge, een smoezelig café met een sjieke naam. Op de skai zitvlakken van de bruine barkrukken binnen zitten louter mannen die precies hetzelfde vinden als hij.

Ze hebben er vast één op gedronken, op Johnson, en nog één. Want dat die blonde knakker daar in Londen gisteren in kamer 14 van het Lagerhuis maar liefst 114 stemmen kreeg, dat is voor de bezoekers van de Prince Albert een regelrechte overwinning. Smith: “Hij zegt tenminste waar het op staat. Hij kan het doen. We zitten in de shitpenarie, maar hij kan ons eruit halen.”

Die van Smith is een pleintje verderop, klein nog. Hij moet metershoog worden en van mijlenver te zien. Aan de rand van Connswater Shopping Centre, een soort Amerikaanse mall temidden van de rode bakstenen arbeidershuisjes, ligt nog zo’n houtstapel, met de zeventienjarige Lewis Brown er trots naast. Hij heeft een pallet in zijn handen. Die vond hij net achter autowinkel Halfords. Naast hem loopt vriendin Ciara Magee, 19 jaar, hoogzwanger.

Smith is geboren en getogen in Oost-Belfast, een wijk die nog altijd bestaat uit voornamelijk protestanten. Het is een wijk waar de herinnering aan de gewezen strijd in Noord-Ierland nog altijd voelbaar is, vooral als de zomer begint. Hij weet niet beter of zijn zomers bestaan uit Oranjemarsen – al vijftig jaar doet hij eraan mee. “En vreugdevuren”, zegt hij. “Ik ben bezig met mijn vijftigste vuurstapel.”

Soms is het eenvoudig om een kant te kiezen, zoals voor Smith. “De katholieken willen niet dat Johnson wint”, zegt hij. “Wij zijn protestanten. Wat zij niet willen, willen wij wel.” Nee, dat het geweld in Noord-Ierland dan weer zal oplaaien, dat gelooft hij niet. “Allemaal bangmakerij.”

De shitpenarie, daarmee bedoelt hij brexit. Want Smith en en heel veel andere bewoners van Noord-Ierland hebben het gevoel dat op de één of andere manier alles over de uittreding uit de Europese Unie om dat kleine stukje land waarin zij wonen is gaan draaien, maar dat niemand ze iets vraagt.

Lachen

“Laat het Johnson maar worden”, zegt ook Brown. “Met hem kunnen we tenminste lachen. Want welke van die gasten het ook wordt, hier in Noord-Ierland zitten we sowieso in de slechtst mogelijke situatie. We zijn geen Engeland, geen Europa en we zijn geen Ierland. Ik denk dat die situatie nog heel lang gaat duren. Nee, dat er een harde brexit komt geloof ik niet. Dat gaat niemand durven – dan is het hier meteen weer oorlog.”

“We zitten met een erfenis van vroeger”, zegt Ciara. “Toen de mensen voor brexit stemden, mocht ik nog niet stemmen. Ik zou nee gezegd hebben – iedereen onder de 25 uit Belfast wil hier weg. Straks zitten we hier voor altijd vast, terwijl ze over onze hoofden maar blijven ruziën over de Ierse grens.”

“Nee, van een brexit gaat het niet meer komen”, vermoedt ook de 55-jarige Lynn McCann, terwijl ze even verderop op een taxi wacht. “Ik stemde vóór, tot woede van mijn kinderen, omdat ik wilde dat we het geld dat we aan Europa besteden aan gezondheidszorg zouden kunnen uitgeven. Ik ben zelf gehandicapt. Maar nu? Dat Johnson zegt dat we 31 oktober de EU zullen verlaten beschouw ik als grootspraak. Het parlement zal nooit akkoord gaan. Uiteindelijk zal blijken dat hij er louter voor zichzelf zit, zoals alle politici in mijn ogen doen.”