‘Bij een aanslag moet je verkiezingscampagnes juist niet stilleggen’

Dat politieke partijen zo vlak voor de verkiezingsdag hun campagnes opschortten vanwege de aanslag in Utrecht, begrijpt Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme en contra-terrorisme aan de Universiteit Leiden, niet. “Ze geven toe aan angst en lijken weinig weerbaar”, oordeelt hij.

De rustige manier daarentegen waarop de autoriteiten omgingen met de aanslag maandagochtend, prijst Bakker. Verstandig om het dreigingsniveau alleen in Utrecht te verhogen en niet ook over andere delen van het land een hoger niveau af te roepen, zegt hij. Ook de samenleving zelf dacht mee, constateert de hoogleraar tevreden, zoals Utrechtse bedrijven die tijdelijk dichtgingen en sportclubs die sloten.

Dat politieke partijen hun activiteiten staakten, noemt hij onbegrijpelijk. “Dan denk ik: jongens, juist als terrorisme het motief is, moet je dat niet doen. En als terrorisme niet het motief is, dan slaat het werkelijk helemaal nergens op. Ik ben daar vrij fel in, ik vind het niet passen.”

Ontwrichtend

Waar overheidsdiensten hard werken om te zorgen dat iedereen weer snel gewoon aan de slag kan, buigen de meeste politieke partijen te snel, vervolgt Bakker. Het hoogste dreigingsniveau gold alleen voor Utrecht. “Dat daar even niet wordt gedebatteerd, is logisch, maar kan dat niet gewoon doorgaan in Friesland, of Limburg?” Het laat in zijn ogen zien dat deze aanslag ontwrichtend werkte waar dat niet nodig was. Als angst verspreiden om de democratische rechtsstaat aan te vallen zijn doel was, bereikt de verdachte dat zo te gemakkelijk.

Bakker doet onderzoek naar radicalisering. Of daar bij de opgepakte verdachte sprake van is, kan Bakker niet beoordelen. Hij kent de 37-jarige verdachte die maandag is opgepakt niet. Die verdachte is een bekende van politie en justitie. “Je ziet bij dit soort lieden vaak dat ze al een strafblad hebben voor ze overgaan tot een terroristische daad. We zullen moeten afwachten hoe het met deze man zit, dat is nog niet bekend.”

Lees hier meer over de aanslag in Utrecht.