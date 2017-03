Ook de zogeheten Hoge Colleges van Staat, naast de Algemene Rekenkamer de Raad van State en de Nationale Ombudsman, worden getroffen door de bezuinigingen op het overheidsapparaat. Volgens Visser heeft dit ernstige gevolgen voor de balans tussen de macht en de tegenmacht. “De tegenmacht is een onlosmakelijk onderdeel van het systeem van checks en balances. Door de bezuinigingen komt de vitaliteit van de democratische tegenspraak onder druk”, aldus Visser in zijn voorwoord.

Minder controle

Volgens de president staan investeringen in nieuwe methoden, in kennis en in personeelsontwikkeling ter discussie, terwijl de financiering en uitvoering van publieke taken steeds ingewikkelder wordt. “Ons verhaal is kenmerkend voor het hele openbaar bestuur”, aldus Visser. Volgens hem worden overal in het openbaar bestuur minder accountants ingezet en is er dus minder controle.

Het werk van de Algemene Rekenkamer kostte 28,8 miljoen euro in 2016, de begroting werd met 14.000 euro overschreden. Voor die kleine 29 miljoen euro werden 27 onderzoeksrapporten gepubliceerd, 21 brieven aan de twee Kamers van de volksvertegenwoordiging gestuurd en 6 webdossiers gemaakt.