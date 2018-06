'Belachelijk dat ik hier moet bepalen hoe mensen in Turkije moeten leven'

Ook vandaag en morgen kunnen uit Turkije afkomstige Nederlanders nog naar de stembussen in Den Haag, Amsterdam en Deventer. Hoe hoog de opkomst afgelopen weekend was, was gisteravond laat onduidelijk. Duidelijk is wel dat er lange rijen bij de verschillende stembureaus stonden.

Ongeveer een kwart miljoen Turkse Nederlanders staat geregistreerd als kiezer. Van hen gaat meestal iets minder dan de helft naar de stembus.

In 2015 brachten 114.000 kiezers hun stem uit. Van de mensen die naar de stembus gaan, stemt een grote meerderheid (in 2015 bijna 70 procent) op de AKP van president Erdogan.

In Turkije wordt er op 24 juni gestemd, voor zowel het parlement als de president. De belangrijkste uitdager van president Erdogan is Muharrem Ince van de seculiere CHP.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Hulya Elmas, advocaat

"Ik stem niet omdat ik niet in Turkije woon. Ik vind het te onzinnig en te belachelijk voor woorden dat ik hier zou bepalen hoe mensen daar moeten leven. Ik draag de lusten noch de lasten van mijn stem. Dat vind ik onbehoorlijk.

"In Nederland stem ik altijd, dat is je burgerplicht. Maar als je hier op Erdogan stemt, ga daar dan ook wonen. Maak zelf dagelijks mee hoe leuk, of niet, dat land is onder Erdogan. In Nederland geniet je nu de lusten door in vrijheid in een democratische rechtsstaat te leven, gebruik te maken van asfaltwegen en sociale zekerheid. Als Turkije onder Erdogan zo groot en geweldig is, draag daar dan je steentje bij.

"Wat ik hier nu vrijuit kan zeggen en tweeten, kan daar niet. Dat weten mensen die AKP stemmen ook. Bij de rellen vorig jaar bij het Turkse consulaat in Rotterdam zeiden twee pro-Erdoganschreeuwers dat ze best tekeer konden gaan, omdat de Nederlandse politie anders is dan die in Turkije.

"Er zijn ook mensen die vinden dat je moet stemmen omdat Turkije anders verder afglijdt. Het zou goed zijn als meer tegenstanders van Erdogan naar de stembus zouden gaan. In Nederland wint de AKP altijd ruim. Die stemmers gaan trouw naar de stembus; aanhangers van oppositiepartij CHP blijven vaker thuis.

Politici stelen allemaal, ze liegen allemaal. De één alleen erger dan de ander Ilhan Cakir

"Ik ga niet stemmen. Ik voel weinig binding met Turkije en wil bovendien mijn privacy niet opgeven door me te laten registeren, waarna ik steeds brieven met stemadviezen uit Turkije krijg. Ik zet me in voor democratisering door mijn mening te geven."

De tekst gaat verder onder de afbeelding