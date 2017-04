'Als het niet serieus was, dan was het allang geklapt'

Als grootouders over het geslacht van een kleinkind dat nog moet komen: ze weten bíjna zeker wat het wordt. "De kans dat er uit de huidige besprekingen een kabinet rolt is minder dan vijftig procent", weet oud-informateur Herman Wijffels van het CDA, die er als econoom graag een cijfer op plakt. Maar mocht het lukken, dan komt er een regeerakkoord van minstens vier duimen dik. Dat weet André Rouvoet dan weer. "Je moet niet alleen opschrijven wat ze gaan doen, maar ook wat ze níet gaan doen", aldus Rouvoet, die als ChristenUnie-politicus met Wijffels de formatie van 2006 meemaakte.

Henk Kamp, informateur van het huidige kabinet: "Ze zitten alle vier heel serieus aan tafel. Anders was het al geklapt."

Ze weten zelfs dingen die nog moeten plaatsvinden. Rouvoet kon al voorsorteren op het moment, ergens in de eventuele toekomst, dat de onderhandelingen met GroenLinks mislukt zijn en de ChristenUnie op de plaats van Klaver aan tafel zal zitten: "Gert-Jan Segers gaat niet alleen voor een toezegging over voltooid leven in een kabinet zitten", zegt hij. "Die wil meer. Maar met de ChristenUnie komen dezelfde thema's op tafel als bij GroenLinks: asielzoekers, inkomensverschillen, milieu."

Let wel: net zo min als ieder ander buiten het selecte groepje politici dat onderhandelt, weten of zeggen Kamp, Rouvoet en Wijffels echt wat er speelt aan tafel bij informateur Schippers. Maar zolang er geen echt nieuws naar buiten sijpelt, zal de pers het met dit soort van inzichten moeten doen. De complete vier weken sinds de verkiezingen zitten op podia in debatcentra oud-politici en voormalige informateurs hun inzichten met het publiek te delen. Ze vertellen over de keer dat ze zelf bij zulke besprekingen waren en hoe het vast en zeker zal gaan bij deze.

Afstand nemen

Rouvoet en Wijffels spraken eerder in de Balie in Amsterdam. Gisteravond was het de beurt aan twee voormalig informateurs van de VVD: Henk Kamp dus, de huidige VVD-minister die in 2012 informeerde en Uri Rosenthal, informateur in 2010. Kamp: "Ik zou het nu op een andere manier gedaan hebben", zei hij. Langzamer. Destijds was de druk groot: "Nederland verloor 35 miljard euro per jaar."

Het is van belang om de ruimte en tijd te nemen om uit de strijdmodus te komen Herman Wijffels

Dat de huidige formatie de nodige tijd zal kosten, daarover is wel overeenstemming. Wijffels: "Het is van belang om de ruimte en tijd te nemen om uit de strijdmodus te komen. Je moet aan de onderhandelingstafel in de bestuursmodus, er moet afstand komen tot partijposities en belangen. Dat moet je in de eerste fase doen."

