"Alles in Turkije is gepolitiseerd"

Hoe is de sfeer in de wijk?

Lees verder na de advertentie

“Het is hier een groot feest, met een grote, uitbundige massa. Het verkeer staat vast, mensen hangen uit hun auto’s met Turkse vlaggen, op grote schermen zijn de overwinningsspeeches te volgen. De eerste reactie die ik van de mensen hier heb gehoord, is dat door dit referendum Turkije nu enorm op de kaart komt te staan, anderen zeggen dat Europa zal zien dat Turkije een sterk onafhankelijk land aan het worden is.”

Wat viel op aan de overwinningsspeech van premier Yildirim?

“Hij was vrij verzoenend van toon. Yildirim zei dat alle burgers, ja- en nee-stemmers, samen deel uit zullen maken van het nieuwe verenigde Turkije. Hij deed een oproep tot rust, om de resultaten te accepteren. Indirect verwees hij ook naar Europa. Yildirim stelde dat ‘niet de wens van zij die ons probeerden te beïnvloeden, maar die van het volk gewonnen heeft’.”

“Het feit dat Yildirim zojuist opriep tot vrede tussen voor- en tegenstemmers, is een teken dat die verdeeldheid voor de regering een probleem is. Alles is in Turkije in zekere zin gepolitiseerd. Mensen die nee stemmen, hebben doorgaans weinig vrienden die voor stemmen. Dan kan het doorvoeren van grote hervormingen ook problematisch zijn, omdat de uitslag van dit referendum suggereert dat een groot deel van Turkije het daar helemaal niet mee eens is.”

"Erdogan is nu populair en zou nu kunnen doorstomen om vroege verkiezingen te winnen." Melvyn Ingleby

“Wat vooral interessant is, is dat Yildirim zei ‘voorbereidingen te gaan treffen voor 2019’. Daarmee wekt hij de suggestie tot 2019 te willen wachten met de eerstvolgende verkiezingen met het nieuwe presidentiële systeem.”

Wat valt daar uit op te maken?

"Erdogan is nu populair en zou nu kunnen doorstomen om vroege verkiezingen te winnen. Die zouden dan eind dit jaar al kunnen plaatsvinden. Maar misschien twijfelt de AKP daar toch over, omdat ze dit referendum net aan hebben gewonnen. Ze willen zeker zijn dat ze de verkiezingen dan ook overtuigend zouden winnen, anders kunnen de grondwetswijzigingen juist averechts voor hen uitpakken.”

Was deze uitslag verrassend?

“Turkije is een gepolariseerd land en dat zie je terug in de krappe uitslag van dit referendum: 51 tegen 49 procent. Die uitslag is niet verrassend. Maar als je bedenkt dat het ja-kamp veel meer zendtijd gekregen heeft dan het nee-kamp, dan kun je je afvragen of de AKP niet met grotere cijfers had kunnen winnen.”

Alles is in Turkije in zekere zin gepolitiseerd. Mensen die nee stemmen, hebben doorgaans weinig vrienden die voor stemmen. Melvyn Ingleby

De oppositie klaagt dat er fraude zou zijn gepleegd

“De Turkse kiesraad zorgde voor ophef, doordat op het laatste moment besloten werd dat ook stembiljetten zonder het officiële zegel gebruikt konden worden. De grootste oppositiepartij, de CHP, stelde dat aan de kaak. Zij zeggen dat het besluit om stembiljetten zonder stempel toch mee te laten tellen, tot gesjoemel kan leiden. De kiesraad verdedigde dat die beslissing nodig was, omdat lokale medewerkers van stemloketten vergeten waren te stempelen, waardoor anders veel stemmen verloren zouden gaan. Ik denk dat een hertelling uitgesloten is, omdat de winst voor de regering nu binnen is.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.