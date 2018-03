'Al die kliko's voor de deur, ze zijn bewoners van Best door de strot geduwd'

Er wordt hartgrondig over gemopperd: sinds een half jaar moeten inwoners van Best hun afval verdelen over vier bakken. Groente, fruit en tuinafval in de ene bak, plastic, metaal en drankverpakkingen in een tweede, luiers in weer een andere en een vierde bak voor restafval. Wordt Best daar duurzamer van? CDA-lijsttrekker Gaston Slagers vindt dat het anders moet.

Lees verder na de advertentie

Al die kliko's voor de deur. Wanneer moet welke bak aan de weg? Wat moet in welke bak? Zoiets als koffiedrab, waar hoort dat bij? Gaston Slagers, lijsttrekker CDA in Best

Afval scheiden, dat kan toch alleen maar goed zijn? "Wij hebben tegen gestemd. Voordat de beslissing genomen werd, is een proef op kleine schaal gedaan en die was nog niet voldragen. Dat blijkt ook wel: op het voorstel van de wethouder kwamen liefst acht amendementen. Over de hele kwestie is slecht gecommuniceerd met de bewoners. Terwijl je juist voor zoiets als afvalscheiding erg afhankelijk bent van goed draagvlak."

Is dat draagvlak er niet? "Nee. Veel fracties dachten namens bewoners te spreken, maar ze spraken nooit mét de bewoners. 'Wij beslissen dit wel even voor jullie', dat was de sfeer. Ik merk dat er nog steeds veel weerstand is. Sinds begin dit jaar moeten bewoners ook nog betalen als ze restafval naar de milieustraat brengen. Dat verraste hen, daar zijn ze verontwaardigd over."

Och, de mensen moeten er misschien een beetje aan wennen "Ja, dat wordt wel gezegd, en daar zit wel iets in. Maar laat ze er dan aan wennen op een manier waarop ze eraan kúnnen wennen. Wat er nu gebeurt, is dat het mensen door de strot geduwd wordt, om het cru te zeggen. Het had ook op een nette manier gekund, dan had je die weerstand kunnen voorkomen. Met een uitgebreidere proef , en een goede terugkoppeling naar de bewoners."

Afvalscheiding levert ook wat op. De kosten per huishouden kunnen met 15 euro omlaag, denkt de wethouder. "Daar zitten mensen echt niet op te wachten hoor, 15 euro per jaar besparen. En ze moeten er ook veel te veel voor doen."

Wat dan allemaal? "Al die kliko's voor de deur, je moet precies weten wanneer welke bak aan de weg gezet moet worden. En ook wat er in welke bak moet. Zoiets als koffiedrab, waar hoort dat bij? Daar is een app voor, geloof ik, waar je dat dan kan opzoeken. Haha, nee, ik weet het zelf niet zo goed, hoor; mijn vrouw doet dit soort dingen altijd."

De hoeveelheid restafval is al omlaaggegaan. Dat is toch ook wat waard? "Zeker is dat ons ook wat waard! Het gaat erom afval zo duurzaam mogelijk te verwerken. Maar moet dat zo? Voor al die verschillende bakken zijn ook weer vrachtwagens nodig, dat is niet duurzaam. Wij denken dat je afval veel beter kunt scheiden op het eindpunt, bij afvalverwerkingsbedrijven. De technieken daarvoor zijn er, en dat zou ook weleens veel goedkoper kunnen zijn."