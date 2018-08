Zweedse zomerhits: All that she wants is another.... Kent u 'm nog?

Zweden is het land waar prefab-oorwurmpjes van de lopende band afrollen, ontworpen in die mythische popfabrieken diep verborgen in het Scandinavische woud. Daar worden ze uitgerust met speciale weerhaakjes waarmee ze zich muurvast in uw oorschelpen nestelen. Zo zijn ze. Die Zweden.

Lees verder na de advertentie

In den beginne was daar Abba. Zomerhits te over: Waterloo? Fernando? Summer Night City? Zeg het maar. Roxette volgde, met ‘The Look’ (1989) en ‘Joyride’ (1991). Tropisch én Zweeds was het heerlijk kitscherige ‘Give My Life’ van Army of Lovers uit 1995. Maar misschien wel de grootste scandi-zomerknaller was ‘All That She Wants’ van eurodanceformatie Ace of Base, uit 1993. Het illustreert perfect de aangeboren Zweedse hitgevoeligheid. Kijk maar, dat reggae-deuntje-met-fluitje zit nú in uw hoofd. Graag gedaan.

Kijk maar, dat reg­gae-deun­tje-met-fluit­je zit nú in uw hoofd. Graag gedaan

Engelstalig Ja, Zweden kan er wat van. Ook recentere nummers uit het land van Volvo en köttbular groeiden uit tot wereldwijde zomerhits. Loreen scoorde in 2012 met ‘Euphoria’ één van de grootste songfestivalhits ooit; Lykke Li’s ‘I Follow Rivers’ explodeerde nadat Triggerfinger het in 2012 onder handen nam; het stampende ‘I Love it’ van Icona Pop kleurde de zomer van 2013, net als de remix van Tove Lo’s ‘Habits’ die van 2014. Ook mag wijlen Avicii niet ontbreken, over wiens dansdeuntjes ‘Levels’ en ‘Wake Me Up’ je zomers lang struikelde. Allemaal Zweeds. Allemaal vakwerk. En allemaal Engelstalig, bovendien. Interessanter is het om eens binnen de landsgrenzen te kijken - waar Zweedstalige hits het opvallend goed doen. Zo is nu het fruitige ‘Mer för varandra’ van het zang/rapduo Norlie & KKV niet van de Zweedse popzender P3 af te slaan. Zweedse rap blijft behelpen. Toch zit er soms een juweeltje tussen. Dé zomerhit in Zweden dit jaar is het fraaie ‘Större’ van Molly Sandén. Het komt wat traag op gang, werkt broeierig richting climax om je vervolgens niet meer los te laten, en de Zweedse radiostations evenmin.

Lees ook:

Abba komt voor het eerst sinds 1982 met nieuwe muziek

De Zweedse popgroep Abba brengt voor het eerst sinds decennia weer nieuwe muziek uit.

Lees ook: