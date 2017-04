Zwarte nachtmerrie in witte Amerikaanse droom

Slim, komisch en verontrustend is de thriller 'Get Out' van Jordan Peele, die morgen de 33ste editie van het Imagine Film Festival opent.

Het kostte acht jaar om deze zwarte nachtmerrie in wit Amerika te maken en toch is de timing perfect: de openingsfilm van het Imagine Film Festival had niet eerder kunnen verschijnen. Pas nu, nu de Oscar voor 'Moonlight' de wereld misschien een beetje heeft veranderd.

'Get Out' is het even slimme als komische als verontrustende thrillerdebuut van de zwarte regisseur Jordan Peele, in de VS bekend van de comedyshow 'Key & Peele'. Het is een genrefilm over de diepgewortelde angsten van zwarte mannen en vrouwen die zich in een overwegend witte wereld begeven. Ook de angsten van Peele zelf, vertelt hij in interviews.

"Weten ze dat ik zwart ben?", informeert Chris (de Britse acteur Daniel Kaluuya) voorzichtig bij Rose (Allison Williams, bekend van de serie 'Girls'). Nee, moet dat dan? Ze hebben nu vier maanden een relatie en staan op het punt voor het eerst een weekend bij haar ouders langs te gaan. Het zijn geen racisten, zegt ze, anders had ze hem nooit uitgenodigd. Wij de kijkers weten natuurlijk dat dit niet de hele waarheid is, het is tenslotte de openingsfilm van een fantasy- en horrorfestival, maar Peele laat het ook Chris weten door even later op een stille buitenweg een hert op de auto te laten klappen. Noblesse oblige. Peele kent z'n klassiekers.

Juist die beklemmende, on­heil­spel­len­de sfeer is de grote kracht van de film

Ongewisse Zelden voelt een thriller zo urgent als 'Get Out'. Chris en Rose arriveren bij de villa van haar ouders en je merkt meteen dat er iets niet klopt. Ligt het aan de glimlachende zwarte bedienden, ligt het misschien aan haar moeder, een psychiater gespecialiseerd in hypnose die blijkbaar van indringend kijken haar beroep heeft gemaakt, of aan haar net iets te luidruchtige en amicale vader, een neurochirurg? Die, trouwens, als hij het even mag zeggen, vast en zeker voor een derde keer op Obama had gestemd, had dat gekund. Of ligt het aan de rest van haar witte familie, die rechtstreeks uit een film van David Lynch lijkt te komen? Want oeps, Rose was vergeten dat ze dit weekend allemaal langskomen. Misschien is het goed hier op te houden met de plotbeschrijving, dan blijft er meer te raden over. Want er is natuurlijk iets aan de hand - zie alleen al die dubbelzinnige titel - al laat Peele de kijker lang in het ongewisse over wie aan welke kant staat. Juist die beklemmende, onheilspellende sfeer is de grote kracht van de film. Zelfs zodanig dat de spletterfinale waarin alles op z'n plek valt nog wel iets langer uitgesteld had mogen worden. Slim ook hoe de film speelt met kleur en taal, met hoe moeilijk het is om het niet steeds over afkomst te hebben

Bevredigende finale Die beklemmende sfeer is waar 'Get Out' in feite over gaat. Het is de verbeelding van de angst van zwarte Amerikanen, niet voor het openlijke racisme van rechts, maar voor een onuitgesproken wantrouwen van alle witte Amerikanen. De vooroordelen waar je elke dag tegen opbokst maar die niet hardop worden uitgesproken. Wie dacht dat een zwarte president dit land wijsheid had gebracht, nou ja, nee dus, zegt Peele. Slim ook hoe de film speelt met kleur en taal, met hoe moeilijk het is om het niet steeds over afkomst te hebben. De deprimerende conclusie dringt zich op dat een neutrale taal eigenlijk niet mogelijk is. Zelfs Chris en Rose moeten zich in bochten wringen om de verwijzingen naar afkomst en kleur te mijden. En zij zijn verliefd, hun taal zou vrij moeten zijn van beperkende woorden. Wat betekent dat voor de rest van ons? Al levert Peele een bijzonder bevredigende finale, een optimist kun je hem niet noemen. Misschien is dat terecht. Misschien heeft elke zwarte man of vrouw die voor het eerst de witte ouders van zijn of haar geliefde bezoekt, op z'n minst even het beklemmende gevoel dat Peele laat zien. Zijn nachtmerrie is dat dat gevoel nooit meer weggaat.

