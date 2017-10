Zwarte acteurs zijn klaar met het witte theater

Ze stopt ermee, het is genoeg geweest. Jetty Mathurin (66), de diva van het geëngageerde cabaret, maakt plaats voor de volgende generatie. In haar laatste voorstelling ‘De overdracht’ regelt ze haar opvolging: vier vrouwen mogen auditie doen.

Tot zover niets bijzonders. Maar Mathurin zoekt niet zomaar een opvolgster, ze zoekt een zwarte vrouw. Ze wordt in haar show vergezeld door gevierde cabaretiers als Roué Verveer, Jörgen Raymann of Howard Komproe. Ook allemaal zwart.

Als ze erover praat, staan haar ogen af en toe vol tranen. Niet alleen vanwege het afscheid, ook vanwege haar reden om te stoppen. “Ik heb altijd geprobeerd om liefdevol de verbinding te zoeken. Maar dat kost me in deze tijd van institutioneel racisme, van onderbuikgevoelens en elkaar kwetsen, te veel energie. Die besteed ik liever aan de volgende generatie. En waarom neem ik niet één maar vier vrouwen mee? Om te laten zien hoeveel goede zwarte vrouwen er zijn.”

Is de Theo d’Or voor Vrede een teken van hoop? Heeft Vrede gelijk dat de revolutie niet te stoppen is? Zullen we de komende jaren echt een omschakeling naar een gekleurde theatersector meemaken?

Het zou tijd worden ook. Wie in een schouwburg om zich heen kijkt, ziet een overwegend wit publiek. Ook op het toneel, achter de schermen en op de burelen zijn de witte mensen ver in de meerderheid. Zelfs in steden waar de straten al lang een divers publiek laten zien. De uitzonderlijkheid van deze Theo d’Or benadrukt vooral hoe weinig divers de theaterwereld is. Terwijl de opvolgsters van Mathurin staan te trappelen om te beginnen.

Hij ziet inderdaad een opleving van aandacht voor dit onderwerp. “De Raad voor Cultuur, het Fonds Podiumkunsten, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en het Nederlands Filmfonds: ze houden zich nu allemaal met diversiteit bezig. Ze vragen me allemaal om alsjeblieft nog een keer te komen uitleggen hoe het moet. Zit ik daar weer als enige zwarte man. Het is ook positief dat Toneelgroep Amsterdam twee gekleurde acteurs aanneemt. Ja, de revolutie is gaande, maar het zou wel wat harder mogen gaan. Bij Theater Rotterdam, bijvoorbeeld, is het juist veel witter geworden dan voorheen.”

Maar hoe moet je die signalen duiden? Raymi Sambo, acteur en oprichter van het zwarte theatergezelschap VIG, strijdt al jaren tegen de achterstelling van zwarte acteurs en praat zich de blaren op de tong bij instanties in de film- en theaterwereld. “Dat deed ik altijd in mijn eentje. Maar anderhalf jaar geleden heb ik binnen de belangenvereniging voor acteurs ACT de werkgroep diversiteit opgericht. Met een wit kantoor achter me heb ik opeens meer impact.”

Niet pessimistisch, wel kritisch

Sambo is niet pessimistisch, zegt hij, maar wel kritisch. Dat komt ook omdat het niet de eerste keer is dat hij een opleving van dit onderwerp meemaakt. Zoals toen staatssecretaris Van der Ploeg (PvdA) in 1998 diversiteit verplicht stelde, met een beloning voor wie een bepaald percentage allochtone kunstenaars of publiek haalde. Of toen in 2011 de Marokkaans-Nederlandse acteur Nasrdin Dchar een Gouden Kalf won. “Maar daarna zakte het steeds snel weer in.”

Romana Vrede is met haar Theo d'Or de eerste zwaluw, maar het is nog lang geen zomer

Hetzelfde effect vreest hij nu na deze Theo d’Or. “Men denkt blij: ‘hé, er zijn ook donkere acteurs’. Maar die waren er al, hoor. Ik hoop heel erg dat we dit moment vast kunnen houden en dat het spotje dat nu op Romana staat, ertoe leidt dat er meer spotjes aan gaan. Want er zijn allang veel goede zwarte acteurs die een prijs verdienen. Romana is de eerste zwaluw, maar het is nog lang geen zomer.”

Dianne Zuidema, directeur van de Stadsschouwburg Amsterdam, is de eerste om te erkennen dat het te langzaam gaat met de diversiteit in het theater. Hoewel deze schouwburg het multiculturele gezelschap Urban Myth in huis heeft , lukt het nog onvoldoende om kleur op het podium en in de zaal te krijgen, zegt ze. “Ondanks dat het een aandachtspunt is bij ons, zijn de resultaten mondjesmaat.”